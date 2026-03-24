BBM macht „Flotte! Der Branchentreff“ zum Expertentreff

Besuchen Sie den Hauptverband der „Flotte“ auf den Messeständen 6/E09 und 5/D10a am 25. und 26. März 2026 in Düsseldorf / Zahlreiche Vorträge von Mitgliedern und Verbandsjuristen /

Mannheim, März 2026. Der Bundesverband Betriebliche Mobilität e.V. (BBM) ist am 25. und 26. März auf „Flotte“ Der Branchentreff“ in Düsseldorf nicht nur als Hauptverband mit zwei Messeständen vertreten. Auch in diesem Jahr hat der BBM intensiv am Fachprogramm gearbeitet und bietet zahlreiche spannende Vorträge und Workshops, die von erfahrenen Mitgliedern, Verbandsjuristinnen und -juristen und Vorstandsmitgliedern gehalten werden. Vor Ort informiert der Verband auch über sein Kompetenzzentrum Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Besucherinnen und Besucher erhalten umfassende Informationen zu aktuellen Entwicklungen und praxisnahen Lösungen rund um die betriebliche Mobilität.

Effizientes und zukunftsorientiertes Mobilitäts- und Fuhrparkmanagement ist heute wichtiger denn je. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ökologische, wirtschaftliche und rechtliche Anforderungen in Einklang zu bringen und gleichzeitig eine reibungslose betriebliche Mobilität sicherzustellen. „Um Unternehmen fit für die Zukunft zu machen, muss Mobilität neu gedacht werden. Wir unterstützen dabei mit zahlreichen Veranstaltungen und Weiterbildungsangeboten und dem Kompetenzzentrum Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement“, sagt Axel Schäfer, Geschäftsführer des BBM.

Zentrum für innovatives Mobilitätsmanagement

Mit dem geschaffenen Kompetenzzentrum bietet der Verband Beratung für Unternehmen jeder Größe. Das Angebot richtet sich an Organisationen, die ihre Mobilitätsstrukturen und -prozesse modernisieren, optimieren oder strategisch neu ausrichten möchten.

Die Beratung wird exakt auf die Bedürfnisse des jeweiligen Unternehmens zugeschnitten. Mit einer fundierten Ist-Analyse und praxisorientierten Strategien können Unternehmen ihre Mobilitätsprozesse effizient und zukunftsfähig gestalten.

Austausch auf der „Flotte! Der Branchentreff“

Auf der „Flotte! Der Branchentreff“ am 25. und 26. März haben Interessierte die Gelegenheit, sich an den Messeständen 6/E09 und 5/D10a persönlich mit den Expertinnen und Experten des BBM auszutauschen, konkrete Herausforderungen zu besprechen und mehr über die Leistungen des Kompetenzzentrums zu erfahren.

Der Bundesverband Betriebliche Mobilität (BBM) ist das größte Netzwerk für nachhaltige betriebliche Mitarbeitermobilität in Deutschland. Seit seiner Gründung im Oktober 2010 als Bundesverband Fuhrparkmanagement bündelt der BBM die Expertise für Fuhrpark- und Mobilitätsmanagement. Er setzt sich aktiv für die Belange seiner rund 650 Mitglieder ein und gestaltet die Zukunft der betrieblichen Mobilität mit.

Als Mitbegründer und Mitglied der FMFE Fleet and Mobility Management Federation Europe ist er auch auf europäischer Ebene stark vernetzt.

Vorstandsmitglieder des Verbandes sind Marc-Oliver Prinzing (Vorsitzender), Can Baltaci (stv. Vorsitzender, Fleet-Management Eppendorf Group SE & Co. KG), Heinrich Coenen (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter

Berliner Verkehrsbetriebe BVG), Dieter Grün (stv. Vorsitzender, Fuhrparkleiter Stadtwerke Heidelberg Netze), Axel Schäfer

(Geschäftsführer und Vorstandsmitglied). Sitz des Verbandes und der Geschäftsstelle ist Mannheim.

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Bundesverband Betriebliche Mobilität e. V.

Axel Schäfer

Am Oberen Luisenpark 22

68165 Mannheim

0621-76 21 63 53



https://www.mobilitaetsverband.de

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