XR-Sport neu gedacht: Wahrnehmung im Wandel

In seiner Publikation „Zwischen realem und virtuellem Sport. Die Wahrnehmung des Medienpublikums von Realität und Virtualität bei neuen Sportformaten“, erschienen im März 2026 im GRIN-Imprint Academic Plus, untersucht der Autor Leon Teuter, wie XR-Sportformate zwischen realem und virtuellem Erleben wahrgenommen werden. Die qualitative Studie liefert erstmals systematische Einblicke darin, wie Zuschauer:innen immersiven Sport deuten – und welche Rolle soziale, ästhetische und mediale Faktoren spielen.

XR-Technologien verändern die Art, wie sportliche Ereignisse erlebt werden – nicht nur vor dem Bildschirm, sondern auch in hybriden Räumen zwischen physischem Stadion und virtueller Umgebung. Die Publikation „Zwischen realem und virtuellem Sport“ widmet sich der Frage, wie Mixed-Reality-Angebote ästhetisch, atmosphärisch und sozial gedeutet werden. Anhand leitfadengestützter Interviews zeigt der Autor, welche Erwartungen, Irritationen und neuen Erlebnisqualitäten entstehen, wenn immersive Technologien klassische Sportwahrnehmung erweitern oder herausfordern.

Zwischen realem Spiel und virtueller Bühne

Im Zentrum steht die Baller League als Paradebeispiel eines neuen XR-basierten Sportformats, das reale Spielsituationen mit digitalen Ebenen verbindet. Die Analyse verdeutlicht, wie stark Kriterien wie Authentizität, Atmosphäre, Immersion und soziale Nähe die Wahrnehmung prägen. Während einige Zuschauer:innen XR-Elemente als spannende Erweiterung sportlicher Erlebniswelten interpretieren, empfinden andere sie als Bruch mit tradierten Vorstellungen von „echtem Sport“. Leon Teuter zeigt, dass nicht die Technik allein entscheidend ist, sondern das Zusammenwirken aus persönlicher Erfahrung, medialem Rahmen, ästhetischer Gestaltung und sozialem Kontext. Er bietet mit seinem Buch wertvolle Impulse für Sportwissenschaft, Medienästhetik sowie die Entwicklung zukünftiger Hybridformate und richtet sich an Forschende, Studierende, Medienschaffende sowie Verantwortliche in Sportorganisationen, die die Zukunft immersiver Sportangebote verstehen und gestalten möchten.

Das Buch ist im März 2026 im GRIN-Imprint Academic Plus erschienen (ISBN: 978-3-389-18100-3).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1700961

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