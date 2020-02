Beim Arbeiten fuehle ich mich wohl

APROS Consulting & Services GmbH – Initiative Gesundheit 2.0 durch Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements

Die schon vor Jahren von Geschäftsführer Volker Feyerabend ins Leben gerufene „Initiative Gesundheit“ wird nun mit seinem Team weiterentwickelt. Bei APROS Consulting und Services ist das Thema Gesundheit in der Region, der Wohlfühlaspekt für Mitarbeiter und verschiedene Informations- und Wohlfühlevents schon lang Teil des Konzeptes. Das betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) wird nun noch mit kompetenten Partnern weiter ausgebaut.

Das Strukturieren und Bewerten gesundheitsfördernder Maßnahmen zur Steigerung der Mitarbeitergesundheit, Leistungsfähigkeit und Erhöhung der Motivation – das liest sich in den BGM Beschreibungen wunderbar glatt. Aber umgesetzt trifft es tatsächlich ins Schwarze. Beim Thema Gesundheitsmanagement geht es nicht nur um körperliche Fitness. Auch die Mitarbeitermotivation, die Work-Life Balance und die psychische Komponente darf nicht außer Acht gelassen werden. Wenn sich die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsumfeld wohlfühlen, gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen Dinge bewältigen und sich gut aufgehoben fühlen, ist das ein ganz großer Faktor.

Dabei kann die Gemeinsamkeit verschiedenste Elemente beinhalten. Von aktiven Mittagspausen, an der frischen Luft sein, zusammen Spaß haben, kurze gemeinsame Bewegungseinheiten, Wissensschulungen, Freizeit- und Sportangebote, Ernährung, Wellness bis hin zu Events unterschiedlichster Ausrichtung kann alles dazu beitragen, eine Gemeinschaft und das Gesundheitsbewusstsein zu stärken. Und dieser Bereich wird nun bei APROS Consulting und Services in Reutlingen intensiviert.

Im Unternehmen sind das betriebliche Gesundheitsmanagement und der Wohlfühlaspekt schon seit Jahren Basis für die gute Zusammenarbeit. Ob durch Barfußschuhe für die Mitarbeiter, Wohlfühlveranstaltungen und die tägliche Arbeit im Gesundheitswesen. Beim Thema Wellness, Gesundheit und Fitness gehen sie nun den nächsten Schritt. Gemeinsam mit kompetenten Partnern, die helfen, das Thema gut umzusetzen, wird das APROS-Projekt „Gesundheitsmanagement 2.0., in Angriff genommen.

Für Geschäftsführer Volker Feyerabend geht es dabei zu einem guten Teil auch um Wertschätzung der Mitarbeiter. „Es macht Spaß, für die Mitarbeitergesundheit und für die Stimmung im Team, etwas Gutes tun zu können:“ Die Überzeugung klingt gut, mit den MitarbeiterInnen zusammen für sich selbst Gutes zu tun und für die angenehme Stimmung im Geschäft Sorge tragen zu können.

Feyerabend hat sich dafür weitere kompetente Partner ins Boot geholt. Mit der Physiotherapiepraxis PHYSIOEningen hat er für Mitarbeitermassagen, Gesundheitsinformationen und -kurse einen erfahrenen Partner gewinnen können. Der Gesundheitsanbieter aus Eningen ist bereits seit 30 Jahren für die Gesundheit aktiv. Veronika Bittner-Wysk, Jenny Semmüller und Jochen Zenger arbeiten mit ihren Teams therapeutisch, in der Wellness und für die Gesundheitsvorsoge. Jenny Seemüller, die auch Kurse leitet, ist von dem Konzept des betrieblichen Gesundheitsmanagements überzeugt: „Bei unseren Firmenkunden sehen wir den positiven Effekt, den betriebliches Gesundheitsmanagement auf die Atmosphäre, Gesundheit und Motivation in den Teams und auf die einzelnen Menschen hat.“

Beim Aspekt der Gesundheitsvorsorge soll auch der Bereich der persönlichen Fitness nicht zu kurz gekommen. Der beste Fitness-Club 2019 Deutschlands mit Sitz in Reutlingen und drei weiteren Standorten, TopSports, kooperiert nun mit dem Dienstleistungsunternehmen. Den APROS-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, auch der anderen Standorte, wird es nun möglich sein, kontrolliert und individuell etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun. Und das nicht nur in Reutlingen, sondern auch in Echterdingen, Kornwestheim und Leinfelden – im Team stößt das auf großes Interesse. „Das gemütliche Loft-Ambiente im denkmalgeschützten Industriegebäude in der Föhrstraße, begeistert auch uns immer wieder“, so Sebastian Stub, TopSports-Geschäftsführer. Mit den modernen Trainingsmaschinen und -ansätzen, die nun vom APROS-Team günstig genutzt werden können, wird ein weiterer Baustein im betrieblichen Gesundheitsmanagement etabliert.

Die schon vor Jahren von Feyerabend im Unternehmen ins Leben gerufene „Initiative Gesundheit“ für die Region Reutlingen geht damit in die nächste Stufe. Feyerabends Engagement im AK Gesunde Gemeinde als Co-Vorstand und seine Beiratsfunktion für das Gesundheitsforum mit dem Ziel die Bevölkerung zu informieren, neue Gesundheitsangebote zu schaffen, finden auf diese Weise eine sinnvolle Ergänzung.

