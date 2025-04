Berufsorientierung voller Kreativität, Information und Nachhaltigkeit

Merchinger Mediengruppe ermöglicht Einblicke in Ausbildungsberufe und duale Studiengänge

Es war ein aufregender Tag im Merchinger Glasforum: Jeweils 35 Mädchen und Jungen aus den Klassenstufen 7 bis 9 kamen am Donnerstag, den 3. April, vormittags zusammen, um am Girls‘ Day und Boys‘ Day 2025 bei der Forum Media Group teilzunehmen. Der bundesweite Aktionstag soll jungen Menschen Einblicke in Berufe ermöglichen, in denen Frauen oder Männer unterrepräsentiert sind. So sollen die Nachwuchskräfte gezielt dazu gebracht werden, sich auch um Berufe zu bewerben, die nicht gängigen Klischees entsprechen.

Einblicke in die Medienbranche

Die im bayerischen Merching Forum Media Group beteiligt sich schon seit Jahren gerne an dem Aktionstag. Insgesamt verfügt die internationale Mediengruppe über einen hohen Frauenanteil von rund 75 %. Dieser variiert jedoch je nach Berufsfeld stark. Während beispielsweise im Marketing viele Frauen arbeiten, sind es in der IT vor allem Männer. Dementsprechend bietet der Girls‘ Day bzw. der Boys‘ Day eine gute Gelegenheit, künftig für einen Ausgleich zu sorgen.

Die Auszubildenden und Studierenden der Gruppe bereiten den Aktionstag traditionell vor und haben auch in diesem Jahr unter der Anleitung von Daniela Krauss, Personal- und Ausbildungsleitung bei der Forum Verlag Herkert GmbH, und ihrer Kollegin Mara Dittebrand von der Forum Zeitschriften und Spezialmedien GmbH wieder viel Engagement gezeigt. Nach der Vorstellung der Mediengruppe und ihrer Merchinger Tochtergesellschaften gab es für die Schülerinnen und Schüler ein Warm-Up-Spiel zur Berufsfindung. Anschließend ging es mit einer Fragerunde mit Katrin Krauß-Herkert, Geschäftsführerin der Forum Media Group, weiter. Sie erzählte von ihrem aufregenden beruflichen Werdegang, der sie nach einem Maschinenbaustudium schließlich in die Geschäftsleitung des Familienunternehmens führte, und beantwortete gerne die vielen Fragen der Teilnehmenden.

Kreatives und nachhaltiges Berufe-Kennenlernen

Der restliche Vormittag stand ganz im Zeichen der Vorstellung von neun verschiedenen Ausbildungsberufe bzw. dualen Studienangeboten, die am Standort Merching möglich sind. Die jetzigen Auszubildenden und Studierenden stellten diese zunächst selbst vor und schilderten ihren Arbeitsalltag und bisherige Erfolge, aber auch Herausforderungen, mit denen sie konfrontiert sind.

Das Highlight des Tages war eine kreative Recycling-Aktion, die zugleich die Möglichkeit bot, noch tiefer in unterschiedliche Berufe einzutauchen. In neun Gruppen aufgeteilt, rotierten die Schülerinnen und Schüler zu verschiedenen Berufsstationen. Dort informierten sie sich näher über den Arbeitsalltag und klebten Utensilien, die den jeweiligen Beruf symbolisieren, auf ausrangierte Friseurköpfe. Alte Friseurköpfe und Schrott wurden dadurch zu echten Kunstobjekten umfunktioniert – ein schönes Beispiel für Nachhaltigkeit und Kreativität! Zum Abschluss präsentierten die Schüler ihre Kunstwerke und gaben ihnen sogar Namen. „Das Engagement der Schülerinnen und Schüler und die konzentrierte Vorbereitung der Azubis haben diesen Tag zu einem außergewöhnlichen Erfolg gemacht“, so Daniela Krauss.

Vielfältiges Engagement im Bereich der Berufsorientierung

Auch über den Aktionstag hinaus engagiert sich die Forum Media Goup im Bereich der Berufsorientierung und der Vorbereitung von Schülerinnen und Schüler auf den späteren Arbeitsalltag. Am vergangenen Dienstag, den 8. April, besuchten drei Lehrerinnen mit zwei 9. Klassen, also rund 55 Jugendlichen, von der Realschule Mering das Bürogebäude in Merching für ein Bewerbungstraining vor Ort. Daniela Krauss und Mara Dittebrand stellten unsere Berufsfelder und Ausbildungsberufe vor und gingen auch auf klassische Bewerbungsthemen wie Anschreiben und Lebenslauf ein. Klassenweise aufgeteilt wurden anschließend mit jeweils einer Personalerin Bewerbungsgespräche simuliert. Die Schülerinnen und Schüler bekamen eine Ausschreibung zu einem Ausbildungsberuf und konnten sich freiwillig für ein Bewerbungsgespräch melden. Sie sollten ein Gefühl dafür bekommen, wie ein Gespräch abläuft und welche Fragen auf einen zukommen können. Im Anschluss gab es eine Einführung zum Assessmentcenter. Es wurde eine typische Übung herausgegriffen und simuliert. Die Aufgabe war ein Rollenspiel: „Organisiere den Schulabschlussball“. Hier waren die Jugendlichen sofort bei der Sache und bekamen einen guten Eindruck, was sie bei einem Assessmentcenter erwartet.

Ein Team unserer Ausbildenden unter der Leitung von Daniela Krauss besuchte außerdem die fitforJOB!-Ausbildungsmesse am 15. März in Augsburg, die rund 200 Aussteller und etwa 6.500 Besucher anlockte. Der Stand kam mit seiner Popcorn-Maschine und einem neuen frabenfrohen Messe-Aufsteller sehr gut an. Am 20. März war Forum dann beim Berufsorientierungstag der Realschule Mering und stellte dort ebenfalls die vielfältigen Ausbildungsberufe vor.

Auch bei der Firmenkontaktmesse Pyramid, die von der Technischen Hochschule Augsburg organisiert wird und am Dienstag, den 29. April, von 10 bis 15 Uhr am Messegelände Augsburg stattfindet, wird Forum mit einem Stand vertreten sein.

Die Forum Media Group ist eine international tätige Mediengruppe mit Sitz im bayerischen Merching. Die Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeitende in Europa, Asien, Nordamerika und Australien. Der Fokus des 1988 gegründeten Unternehmens liegt auf der Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen für Geschäftskunden, beruflicher Fort- und Weiterbildung sowie maßgeschneiderten Lösungen. Als verantwortungsvoller regionaler Arbeitgeber engagiert sich das Unternehmen in sozialen Projekten und unterstützt Schulen in ihrem Bildungsauftrag. Weitere Informationen unter: www.forum-media.com

