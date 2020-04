Bestattungsarten in Sonthofen – Lumen Bestattungen

Lumen Bestattungen in Sonthofen: Wählen Sie zum Abschied eines geliebten Menschen aus verschiedenen Bestattungsarten

Unseren Mitarbeitern bei Lumen Bestattungen in Sonthofen ist es wichtig, dass eine Trauerfeier ganz im Sinne des Verstorbenen gestaltet wird und zudem nach den Wünschen der Angehörigen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, unter mehreren Bestattungsarten die richtige zu wählen. Unser Beerdigungsinstitut in Sonthofen bietet die Erdbestattung, die Feuerbestattung, die Seebestattung, die Naturbestattung oder die Diamant- oder Saphirbestattung.

Erfahrungsgemäß ist die Erdbestattung die traditionellste unter den Bestattungsarten. Der Verstorbene wird im Sarg in einem Grab beerdigt. Es kann hier zwischen einem Reihengrab, einem Wahlgrab oder einer Grabkammer gewählt werden.

Bei einer Feuerbestattung ist das Ritual ähnlich wie bei einer Erdbestattung. Allerdings wird der Verstorbene bei dieser Bestattungsart in einem Krematorium eingeäschert. Es gibt hier drei Möglichkeiten: eine Direktüberführung mit Trauerfeier und Urne, eine Trauerfeier am Sarg mit anschließender Verabschiedung oder lediglich die Direktüberführung.

Wer eine Seebestattung plant, der bereitet eine ganz besondere Form der Urnenbeisetzung vor: Der Beisetzungsort auf hoher See wird auf einer Karte vermerkt, die die Hinterbliebenen überreicht bekommen. Es stehen für die Seebestattung einige europäische und internationale Gewässer zur Verfügung. Die Angehörigen können bei der Beisetzung natürlich dabei sein.

Eine Naturbestattung kann mit Lumen Bestattungen in der Schweiz stattfinden. Wählen Sie eine Wiesen-, Baum- oder Felsbestattung in Beatenberg. Inmitten der Natur wird die letzte Ruhestätte mit einem Schild mit den Initialen des Toten versehen. Die Asche des Verstorbenen liegt im Pflanzloch eines Baumes oder unter einer Grasnarbe.

Bei der Diamant- oder Saphir-Bestattung handelt es sich zunächst um eine Feuerbestattung. Aus der Asche des Verstorbenen wird dann ein Diamant gepresst. Bei der Saphir-Bestattung wird die Kostbarkeit aus einer Haarsträhne des Verstorbenen gewonnen.

Das Thema Bestattungen und Bestattungsarten ist komplex. Und nicht nur die Hinterbliebenen haben ganz individuelle Vorstellungen, wie eine Bestattung aussehen soll, sondern auch jeder Mensch, der sich Gedanken über seinen eigenen Tod macht. Möchten Sie frühzeitig beste Vorkehrungen für Ihre eigene Bestattung treffen, beraten wir Sie gerne umfassend: zu den verschiedenen Bestattungsarten, zur Gestaltung der Trauerfeier, zur Organisatorischem und zu vielem mehr. Die Mitarbeiter bei Lumen Bestattungen in Sonthofen stehen für ein informatives Gespräch gerne zur Verfügung.

