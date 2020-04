Reduzierung von Fertigungskosten und Durchlaufzeiten in Krisenzeiten durch Software von LANG

Intelligente Software zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit im Fertigungsprozess

Hüttenberg, 27. April 2020 – Nach teilweise mehrwöchigem Stillstand oder Notbetrieb fahren viele Unternehmen ihre Produktion schrittweise wieder hoch. Mehr denn je sind Lösungen gefragt, die kurze Durchlaufzeiten, reduzierte Fertigungskosten und somit erhöhte Wirtschaftlichkeit ermöglichen. Die LANG GmbH & Co. KG ( www.lang.de) bietet zu ihren Maschinen im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen eigens entwickelte Software-Systeme. Damit können unterschiedliche Bearbeitungsstrategien gemäß den individuellen Fertigungsanforderungen effizient miteinander kombiniert werden.

“Aktuell sind schlanke Prozesse in den Fertigungsunternehmen unabdingbar. Wir stellen für unsere Positioniersysteme sowie Lösungen zum Präzisionsgravieren und -fräsen eigene Software-Entwicklungen zur Verfügung. Mit deren Einsatz können beispielsweise die Hochgeschwindigkeit und Präzision der Maschinen optimal ausgeschöpft werden”, erklärt Thomas Kozian, Geschäftsführer der LANG GmbH & Co. KG.

LANG ist spezialisiert auf Lösungen im Bereich Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme und bietet dazu die korrespondierende LANG-Software an. Hierbei handelt es sich um Steuerungssoftware, Digitalisierungssoftware, CAD- und CAM-Software sowie Ausgabesoftware, mit der der Anwender in der Lage ist, flexibel unterschiedliche Bearbeitungsstrategien so zu kombinieren, wie es seiner Aufgabenstellung und Fertigungsmöglichkeit entspricht. Der Bedienkomfort sowie die leicht verständliche Benutzerführung tragen schnell zur Senkung der Fertigungskosten, Kürzung der Durchlaufzeiten und somit zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei. Alle Produkte aus der LANG-Familie sind aufeinander abgestimmt.

“Moderne Produktionsmethoden wie die additive Fertigung, die wachsende Bedeutung komplexer Bearbeitungsverfahren sowie steigender internationaler Wettbewerbsdruck geben heute in einigen Industriebranchen den Takt vor. Mit unseren eigens entwickelten Maschinen, der LANG-Software, Schulungen, Services und Steuerungen aus einer Hand unterstützen wir unsere Kunden der verschiedenen Branchen dabei, effektive Prozesse, eine schnelle Inbetriebnahme und kurze Produktionszeiten umsetzen zu können. So lassen sich die heutigen hohen Marktanforderungen an schnelle Reaktions- und Lieferfähigkeit erfüllen”, erklärt Thomas Kozian.

Die 1972 gegründete LANG GmbH & Co. KG mit Sitz in Hüttenberg ist ein führender Anbieter im Bereich Positioniersysteme sowie Präzisionsgravieren und -fräsen. Das Portfolio erstreckt sich über Automations-Systeme, Frästechnologie, Lasertechnologie, Digitalisiersysteme, und die unterstützende LANG-Software. Das Unternehmen bietet ein ausgereiftes Steuerungs- und Maschinenprogramm inklusive Maschinenmontage und -abnahme, Service und Support sowie Schulungen an Automationskomponenten, Maschinen und Software. Höchste Qualität und eine schnelle Inbetriebnahme sowie ein professioneller After-Sales-Service stehen dabei im Fokus. Die LANG-Lösungen kommen in Unternehmen unterschiedlicher Branchen wie Automobilindustrie, Medizintechnik, Beschriftung, Verpackungsindustrie und vielen weiteren zum Einsatz. Weitere Informationen: www.lang.de

