Besuch von Präsident Macron in Marokko: Wiederbelebung einer soliden und dauerhaften Beziehung

Der zweite Tag des Staatsbesuchs des Präsidenten der Französischen Republik, Emmanuel Macron, im Königreich Marokko auf wohlwollende Einladung Seiner Majestät König Mohammed VI. war eine reiche Gelegenheit für politische, wirtschaftliche und kulturelle Aktivitäten von großer symbolischer und diplomatischer Bedeutung.

So war das Programm am Dienstag, dem 29. Oktober, von den sehr engagierten Reden Präsident Macrons vor den Mitgliedern beider Kammern des marokkanischen Parlaments und beim „Unternehmertreffen Marokko-Frankreich“ geprägt. Auch die Kultur stand mit der Einweihung des Königlichen Theaters in Rabat im Mittelpunkt. Der Abend endete mit einem offiziellen Abendessen, das von König Mohammed VI. zu Ehren des Präsidentenpaares im Königspalast gegeben wurde.

Rede von Präsident Macron vor den beiden Kammern des Parlaments

In seiner Rede vor dem marokkanischen Parlament betonte Präsident Macron die Bedeutung der Cherifien-Dynastie und die moderne Rolle Seiner Majestät König Mohammed VI. Als Macron die 25-jährige Regierungszeit von König Mohammed VI. hervorhob, beschrieb er den Herrscher als Symbol für historische Kontinuität und Modernität und betonte das Vertrauen des marokkanischen Volkes in seinen König.

Macron betonte, dass König Mohammed VI. förderte den toleranten Islam als Gegenmittel gegen Extremismus und betonte den Wert dieses Ansatzes in einem von Intoleranz geprägten globalen Kontext.

Macron bekräftigte außerdem nachdrücklich die Unterstützung Frankreichs für die Souveränität Marokkos über seine Sahara. „Für Frankreich sind die Gegenwart und die Zukunft dieses Gebiets im Rahmen der marokkanischen Souveränität zu sehen. Die Autonomie unter marokkanischer Souveränität ist der Rahmen, in dem diese Frage gelöst werden muss“, sagte der französische Präsident und griff damit die Position auf, die er bereits in einer Botschaft an König Mohammed VI. anlässlich des 25-jährigen Thronfestes vertreten hatte. Macron lobte die Politik Marokkos im Bereich der Wasserwirtschaft, der Bekämpfung der globalen Erwärmung und der Entwicklung erneuerbarer Energien.

Macron schloss seine Rede mit der Unterstützung der Möglichkeit, sich am marokkanischen Modell zu orientieren, um eine neue Seite für die Zukunft und die Entwicklung des afrikanischen Kontinents zu schreiben.

Unternehmertreffen Marokko-Frankreich

Die Veranstaltung, die in Rabat stattfand, wurde von der Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) und der Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) mitorganisiert. Bei dem Treffen, an dem Unternehmer aus Marokko und Frankreich teilnahmen, betonte Präsident Macron, dass Marokko der größte Investitionskunde der Agence Franaise de Developpement (AFD) sei. Macron sprach sich für eine faire Wirtschaftspartnerschaft und eine stärkere Integration der Wertschöpfungsketten aus und verwies auf die Herausforderungen, die sich aus den Vorschriften ergeben, die einige Konzerne dazu zwingen, Afrika zu verlassen. Der französische Präsident bekräftigte die Kontinuität der öffentlichen Investitionen Frankreichs in Marokko, auch in der Sahara-Region.

Kultur

Die Einweihung des Königlichen Theaters in Rabat durch Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Lalla Hasnaa in Anwesenheit von Brigitte Macron war ein hochsymbolischer Moment, der das anhaltende Engagement des Königreichs für Kunst und Kultur unterstrich. Dieses symbolträchtige Gebäude, das das Ergebnis einer klugen Vision von König Mohammed VI. ist, stellt einen bedeutenden Wendepunkt in der marokkanischen Kulturlandschaft dar und verbindet zeitgenössische Ästhetik mit innovativen Techniken, um die kulturelle Ausstrahlung Marokkos zu fördern.

Offizielles Abendessen

Der Abend fand seinen krönenden Abschluss mit dem offiziellen Abendessen, das König Mohammed VI. zu Ehren des Präsidentenpaares im Königspalast von Rabat gab. Umgeben von hochrangigen Regierungsmitgliedern sowie zivilen und militärischen Persönlichkeiten bot das Abendessen Gelegenheit, die freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen zwischen Frankreich und Marokko zu feiern.

