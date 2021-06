Bio und “Made in Germany” bei erwinmueller.de

Regionale, nachhaltig und sozialverträglich produzierte Textilien gewinnen an Bedeutung

Die Nachfrage nach ökologischen und biologischen Produkten steigt in Deutschland seit einigen Jahren stark an. Seit Beginn der Corona Pandemie sind vor allem regionale und Bio Lebensmittel im Trend. Dieses Bewusstsein für nachhaltig und sozialverantwortlich produzierte Artikel dehnt sich auch auf andere Bereiche des täglichen Lebens aus, beispielsweise auf Heimtextilien und Kleidung. Verschiedene Öko-Labels sollen dem Verbraucher bei der Orientierung helfen. Viele Kunden achten auch zunehmend wieder auf die Herkunft von Textilien. “Made in Germany” ist wieder gefragt. erwinmueller.de legt großen Wert auf qualitativ hochwertige Produkte und erweitert kontinuierlich das Angebot von Bio Produkten und Produkten aus Deutschland.

Der Global Organic Textile Standard (GOTS)

Eine gute Richtlinie beim Kauf von hochwertigen Bio-Textilien ist das GOTS-Siegel, das die gesamte textile Produktionskette, vom Anbau bis zum fertigen Produkt überprüft. Der Global Organic Textile Standard (GOTS) ist international etabliert und steht für hohe ökologische und soziale Anforderungen. Die verwendete Baumwolle stammt aus kontrolliert biologischem Anbau, Arbeiter werden fair behandelt und bezahlt und es werden ausschließlich schadstoffarme Stoffe zur Bearbeitung der Textilien verwendet.

“Made in Germany”

Dieses Logo kennzeichnet Waren, die in Deutschland hergestellt wurden. Die Kennzeichnung wurde 1887 von Großbritannien eingeführt. Der Schriftzug “Made in Germany” war damals allerdings ein Warnhinweis auf minderwertige Ware aus Deutschland. Schnell konnten die deutschen Produzenten jedoch die Qualität ihrer Produkte steigern, sodass aus der Warnung bald ein Hinweis auf gute Qualität wurde, was auch heute noch gilt. Neben der Qualität ist der Nachhaltigkeitsgedanke ein Kaufargument für “Made in Germany”. Kurze Transportwege schonen die Umwelt, die Wertschöpfung bleibt im Land. Ein Beitrag, den jeder Einzelne leisten kann.

In den Themenbereichen “Bio-Produkte” und “Made in Germany” bietet erwinmueller.de eine große Auswahl an Artikeln für alle Wohnbereiche, Unterwäsche und Nachtwäsche.

Bio Textilien schmeicheln der Haut

Bei Textilien, die direkt auf der Haut aufliegen, ist es besonders wichtig, dass sie schadstoffarm sind. Bio-Unterwäsche, Bio-Bettwäsche und Bio-Frottier ist auch für Menschen mit empfindlicher Haut sehr gut verträglich. Die Gewebe sind weich und anschmiegsam, atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Eine Wohltat für die Haut.

Eine Bettdecke gefüllt mit reiner Schurwolle ist genau das Richtige für einen erholsamen Schlaf. Schurwolle kann sehr viel Feuchtigkeit aufnehmen ohne sich klamm anzufühlen und bietet eine gute Wärmeisolierung. Das Erwin Müller Schurwolle Bio Vier-Jahreszeiten-Bett ist in Deutschland gefertigt. Kurze Transportwege schonen die Umwelt. Sowohl der Baumwollbezug wie auch die Füllung sind GOTS zertifiziert. Das Bio Vier-Jahreszeiten-Bett besteht aus einem Leichtsteppbett für den Sommer und einem Steppbett für die Übergangszeit. Wenn man sie zusammenbindet, ergibt sich eine besonders warme Winterdecke.

Die Bio-Frottier-Serie “Tübingen” von Erwin Müller überzeugt mit Luxus-Qualität und einer attraktiven Farbauswahl. Der voluminöse, weiche Flor ist saugstark und wertbeständig. Feine Garne aus hochwertiger kbA-Baumwolle (Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau), zertifiziert nach GOTS.

Vorbei die Zeiten, in denen Bio gleichgesetzt wurde mit langweilig. Das beste Beispiel ist die Ibena Jacquard Bio Wohndecke “Urmai” mit ihren fröhlichen Streifen. Sie lädt so richtig zum Kuscheln und Entspannen ein. Die feinfädige Velours-Qualität ist atmungsaktiv und temperaturausgleichend, GOTS zertifiziert und “Made in Germany”.

Edle Bio Tischwäsche

Bio Tischwäsche besticht durch hohe Qualität, Natürlichkeit und Eleganz. Die Erwin Müller Vollzwirn-Damast Bio Tischdecke “Alicante” verbreitet festliches Ambiente. Das wertvolle Gewebe ist besonders glatt und schimmert edel. Gefertigt aus kbA-Baumwolle (kbA = kontrolliert biologischer Anbau) und zertifiziert nach GOTS.

Erwin Müller Artikel “Made in Germany”

Viele Erwin Müller Artikel werden in Deutschland produziert, wie beispielsweise auch Badteppiche und Wohndecken. Der Badteppich aus schwerer Baumwollqualität überzeugt mit dem feinen Garn, dem hohen Gewicht und der exakten Verarbeitung. Die Badteppiche sind in verschiedenen Größen und Formen sowie vielen Farben erhältlich. Erwin Müller Wohndecken aus Baumwolle sind kuschelweich, atmungsaktiv und temperaturausgleichend. Sie sind mit dem OEKO-Tex Standard 100 zertifiziert und “Made in Germany”.

“Made in Germany” und Bio-Produkte liegen im Trend unserer Zeit. erwinmueller.de bietet in seinen Themenbereichen eine große Auswahl qualitativ hochwertiger Produkte.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

