BioRache: Lustiger Denkzettel – Feiner Mist für die Bösen

Festliche Strafe für Feinde & Freunde: Rachegeschenke aus Mist befreien die Seele: Würzige Pferdeäpfel, flutschige Kuhfladen, mächtige Elefantenknödel

Jahresende – eine Zeit der Besinnung und gut für ein paar überfällige nette Abrechnungen.

Kleine und größere Verletzungen im Leben gibt´s zuhauf, ohne dass man gleich heftig reagieren würde: Schwindeleien, Kritteleien, Spott, Beleidigungen, Übervorteilung und natürlich die beliebte Fremdgeherei sind alltägliche Vergehen.

Fremdgehen ist eine Schande und gehört wegen Wiederholungsgsgefahr strikt bestraft, sofern man das betrügerische Miststück denn behalten wollte. Rache aus der Natur, BioRache, ist die Lösung.

Treffer erzielt man überall: Nachbarn, Kollegen, schlampige Handwerker, geldgierige Autowerkstätten, unfähige Friseure, die einem die Frisur ruinieren, Lehrer, Ärzte, Bürokraten und Intriganten – die Liste ist endlos.

Auch Freunde und Freundinnen sind in Gefahr, weil sie z.B. unbedacht kleine Geheimnisse ausgeplaudert oder sich spitze Bemerkungen erlaubt hatten. Oder auch der Partner, weil er den Geburtstag oder den Hochzeitstage vergessen hat.

Kurzum: Rache, ein kleiner Denkzettel von erzieherischen Wert, muss her – gottseidank kann man ja meist über die Anlässe lachen.

Am besten rächt man sich für den Mist, den jemand gebaut hat mit … Mist. Im Angebot sind herrliche Pferdeäpfel, Kuhfladen oder Elefantenknödel – alles nachhaltig und bio – mit dem einen oder anderen Käfer als kostenlose Dreingabe. Endlich ein sinnvolles und wirklich ausgefallenes Geschenk unter all dem nutzlosen Kram in der glitzernden Warenwelt.

Der Versand erfolgt anonym und umgehend.

Die wunderschönen, kleinen oder kraftvolle, großen Rachegeschenke gibt´s bei

https://www.biorache.com

Mist-Geschenke: Amüsante, anonyme Rachegeschenke für alle, die sie verdient haben. Alle Gelegenheiten: Mobbing, Exen, Beleidigungen und vieles mehr

