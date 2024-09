Birger Ohl ist neuer CEO von Officium

Birger Ohl, der seit mehr als 15 Jahren in leitenden Positionen in industriellen Dienstleistungsunternehmen tätig ist, ist seit 1. September neuer Geschäftsführer der Officium GmbH. Officium ist ein führender Anbieter von Submetering-Dienstleistungen in Deutschland, der sich mehrheitlich im Besitz von Fonds befindet, die von Arcus Infrastructure Partners (Arcus), in einer führenden europäischen Infrastruktur-Investmentgesellschaft, verwaltet werden.

Officium ist seit seiner Gründung im Jahr 2020 durch eine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie schnell gewachsen und hat sich zu einem der größten deutschen Anbieter von Messdienstleistungen entwickelt. Mit der Übernahme von Einhundert Energie expandierte das Unternehmen kürzlich hinter den Zähler in den Bereich der skalierbaren Mieterstromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Gemeinsam mit Einhundert bietet Officium der Wohnungswirtschaft integrierte Energielösungen über das gesamte Spektrum: Photovoltaik, Mieterstrom, Zählerablesung und Abrechnung – eine Innovation auf dem deutschen Markt.

Birger Ohl übernimmt die Leitung von seinem Vorgänger Stephan Kiermeyer, der sich nach einer langen und erfolgreichen Karriere im Bereich Submetering neuen strategischen Herausforderungen außerhalb des Sektors widmen möchte. Stephan Kiermeyer wird Officium beratend zur Seite stehen und sich auf die Fortführung der erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie konzentrieren. Er ist überzeugt, dass Birger Ohl der richtige Manager ist, um Officium in die Zukunft zu führen: „Ich bin mir sicher, dass Birger die Energie, die Erfahrung und die Führungsqualität hat, um die Entwicklung des Unternehmens fortzusetzen und die Energiewende und Digitalisierung in der Wohnungswirtschaft voranzutreiben.

Birger Ohl hat in früheren Positionen als CEO/MD bei ISS und Selecta in Deutschland eine starke Erfolgsbilanz im Wachstumsmanagement vorzuweisen. Er leitete erfolgreich dezentralisierte Organisationen in verschiedenen B2B-Dienstleistungsunternehmen und bringt Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Private-Equity-Eigentümern mit. Nun freut er sich auf die neue Herausforderung: „Ich bin begeistert von der Vision und dem Potenzial von Officium und freue mich auf die Perspektiven des Unternehmens. Es gibt eine enorme Dynamik und einen steigenden Bedarf an integrierten digitalen Energielösungen für den Wohnungsmarkt. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Officium seine Position auf dem Markt weiter festigt, indem es seinen Kunden immer innovativere, zuverlässigere und nachhaltigere Energielösungen anbietet.“

Stefano Brugnolo, Partner bei Arcus, sagt: „Wir sind dankbar für Stephans Engagement seit der Gründung. Er hat maßgeblich dazu beigetragen, Officium als marktführendes Unternehmen zu etablieren und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Birger, um diese starke Position weiter auszubauen. Birgers Geschäftssinn und seine gut organisierte und hoch analytische Arbeitsweise, gepaart mit seinem offenen und integrativen Führungsstil, machen ihn zu einer idealen Führungspersönlichkeit für Officium.“

Die Officium GmbH ist einer der führenden, unabhängigen Mess- und Energiedienstleister für die verbrauchsabhängige Erfassung und Abrechnung von Wasser und Wärme für die Wohnungswirtschaft. Die Portfoliogesellschaft ist vor allem in Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen (beispielsweise Düsseldorf und Duisburg), Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt (Dessau-Roßlau) und Sachsen (Dresden und Chemnitz), Thüringen sowie Bayern (Ober- und Unterfranken sowie München) präsent. Kunden sind in erster Linie kleine und mittelgroße Hausverwaltungen und private Vermieter. Mittlerweile werden mehr als eine Million Messeinheiten versorgt. Als Dachgesellschaft führt Officium 14 Unternehmen. www.officium.gmbh

