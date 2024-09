6ix9ine LIVE in Deutschland – Trotz Haftbefehl-Gerüchten!

Der amerikanische Superstar Tekashi 6ix9ine kommt nach Frankfurt – Das Konzert-Highlight des Jahres in Frankfurt!

Am Sonntag, den 13. Oktober 2024, wird die Jahrhunderthalle in Frankfurt zur heißesten Location des Jahres, wenn der kontroverse und doch beliebte Rap-Superstar Tekashi 6ix9ine erstmals nach über sechs Jahren wieder in Deutschland auftritt. Seine weltweit gefeierten Hits wie „Gummo“, „Fefe“, „Gooba“, „Trollz“ und viele mehr haben die Charts gestürmt, und nun verspricht er eine explosive Show, die das Publikum so schnell nicht vergessen wird.

Trotz der in den letzten Tagen kursierenden Gerüchte über einen angeblichen internationalen Haftbefehl gegen den Künstler können wir bestätigen: Diese Berichte entbehren jeder Grundlage. Tekashi 6ix9ine ist gesund, motiviert und bereit, seinen Fans in Frankfurt eine unvergessliche Show zu bieten. Er ist zu seinem letzten Festival-Auftritt sicher und legal in die Slowakei eingereist und nach einem erfolgreichen Festival-Auftritt bereits wieder ausgereist.

„Die Wahrheit ist, dass Tekashi 6ix9ine nicht nur mit seiner Musik, sondern auch mit seiner Persönlichkeit Wellen schlägt. Seine Fans wissen, dass er gerne provoziert und überrascht – aber einen Haftbefehl gibt es definitiv nicht“, so das Management des Künstlers.

Das Konzert am 13. Oktober 2024 wird eines der spektakulärsten Events des Jahres. Mit einer Mischung aus energetischen Beats, provokanten Texten und einer Bühnenpräsenz, die ihresgleichen sucht, wird Tekashi 6ix9ine die Jahrhunderthalle in eine riesige Party verwandeln. Seine energiegeladenen Auftritte und einzigartige Bühnenperformance machen jedes Konzert zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, Teil dieses einmaligen Erlebnisses zu sein!

Die Show wird heißer, lauter und kontroverser als alles, was Sie bisher erlebt haben. Tickets sind noch erhältlich, aber die Nachfrage ist hoch – sichern Sie sich Ihre Tickets jetzt unter eventim.de, bevor es zu spät ist!

Datum: 13. Oktober 2024, 19:30 Uhr

Ort: Jahrhunderthalle Frankfurt, Pfaffenwiese 301

Tickets: Ab 69,85 EUR unter eventim.de

Weitere Informationen: Veranstalter Whoop Events, Website oder Instagram

Firmenkontakt

GU Entertainment GmbH

Johannes Gabriel

Herbert-Hoover-Str 2

74074 Heilbronn

+49 172 9189790



http://www.whoop-events.com

