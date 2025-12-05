Blumenladen Rosérie bereichert die Shoppingvielfalt im ALEXA

Eröffnung im Dezember

Im ALEXA am Alexanderplatz eröffnet am heutigen Freitag der neue Blumenladen Rosérie seine Türen. Im ALEXA-Cube im ersten Obergeschoss des Shopping- und Freizeitcenters finden die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Sortiment an frischen Schnittblumen, Floristik-Dekorationen und Arrangements – mit Stil, Raffinesse und Eleganz. Das Rosérie-Team freut sich darauf, die Kunden passend zu jedem Anlass zu beraten. Für die Vermietung des neuen Shops verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Wir freuen uns sehr über die Eröffnung von Rosérie und sind stolz, dass der neue Shop das ALEXA als Standort für seinen Markteintritt in Berlin gewählt hat“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra Center Manager des ALEXA. „Rosérie passt perfekt ins ALEXA, denn Blumen bringen einfach Freude. Und was gibt es Schöneres, als den Shoppingausflug mit einer stilvollen Blumendekoration für zu Hause zu krönen.“

Rosérie – Wo Couture-Ästhetik auf florale Kunst trifft

Rosérie ist mehr als ein Blumenladen. Es ist ein Geschäft für alle, die Schönheit nicht nur sehen, sondern mit allen Sinnen erleben. Das Konzept richtet sich an Menschen, die Einzigartigkeit suchen und florale Kreationen als Kunstwerke verstehen, die Emotionen wecken und Geschichten erzählen. Jeder Strauß, jeder Kranz und jedes Arrangement bei Rosérie ist bewusst inszeniert, um mit Stil ein Statement zu setzen – inspiriert von der Schönheit der Rosen und der ikonischen Couture-Ästhetik aus Paris.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

