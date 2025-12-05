Master-Talk: erfolgreich als MBA Sport-/Gesundheitsmanager

Wie gelingt der Schritt vom Bachelor-Abschluss in die Managementebene der Sport- und Gesundheitsbranche? Welche Karrierechancen eröffnet ein Masterstudium an der Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)?

Diese und weitere Fragen stehen im Mittelpunkt der nächsten Ausgabe der DHfPG-Informationsreihe „Master-Talk“ am 10.12.2025 um 17 Uhr, die sich diesmal dem Studiengang Sport- und Gesundheitsmanagement (MBA) widmet.

Gemeinsam mit Dozent Bastian Thum, der praxisnahe Einblicke in Studieninhalte und Kompetenzentwicklung gibt, sowie Absolventin Sophia Salzwedel, die aus ihrer beeindruckenden beruflichen Praxis berichtet, beleuchtet der Career Service der DHfPG, wie der MBA-Studiengang Absolventinnen und Absolventen optimal auf Führungs- und Managementaufgaben vorbereitet.

Die einst aktive Kickbox- und Judo-Athletin Sophia Salzwedel ist heute Produktmanagerin im Bereich endoskopischer Ultraschall bei Olympus Corporation für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Ihr Weg zeigt, wie sportliche Disziplin und akademische Weiterbildung ideal zusammenwirken können.

Karrierewege zwischen Management, Gesundheit und Sport

Der Masterstudiengang vermittelt fundierte Kenntnisse in den Bereichen Strategisches Management, Organisationsentwicklung, Gesundheitsökonomie und Leadership, stets mit Bezug zur Sport- und Gesundheitsbranche. Absolventen qualifizieren sich damit für Positionen im Gesundheitsmanagement, in Sportverbänden, Fitness- und Reha-Einrichtungen oder im betrieblichen Gesundheitsmanagement (BGM).

Während der Veranstaltung haben Teilnehmende die Möglichkeit, Fragen direkt an die Experten zu richten, mehr über individuelle Karrierewege zu erfahren und sich über die praxisorientierte Struktur des Studiums zu informieren.

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) qualifiziert mittlerweile rund 8.000 Studierende zum Bachelor of Arts in den Studiengängen Fitnessökonomie, Gesundheitsmanagement, Sportökonomie, Sport- und Bewegungstherapie, Fitnesstraining, Ernährungsberatung sowie Sport-/Gesundheitsinformatik.

Zudem zum Master of Arts in den Studiengängen Sport- und Bewegungstherapie, Prävention und Gesundheitsmanagement, Sportökonomie oder Fitnessökonomie als auch zum Master of Business Administration Sport-/Gesundheitsmanagement. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. und mehr als 100 Hochschulweiterbildungen runden das Angebot ab.

Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Testsieger „Beste private Hochschule im Bereich Gesundheit“. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der DHfPG sind akkreditiert und staatlich anerkannt sowie durch die Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen.

Das duale Bachelor-Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Tätigkeit und ein Fernstudium mit kompakten Lehrveranstaltungen. Die Studierenden werden durch Fernlehrer, Tutoren und den E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 275.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Teilnehmer profitieren vom kombinierten Fernunterricht bestehend aus Fernlernphasen und kompakten Präsenzphasen (vor Ort oder digital). Mit Hilfe der über 90 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die modular mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen.

