Boombox Poets nächster Streich

Don’t Bump The Needle Video geht viral

Boombox Poets, bei Battl Victory Records unter Vertrag, haben vor kurzem ein neues Musikvideo zu ihrer neuen Single “Don’t Bump The Needle” veröffentlicht. Die 6 Jungs aus Louisville, KY zeigen eindrucksvoll das diese mit ihrem Stil keines Wegs altbacken sind.

Rap Rock / Nu Metal ist angesagt. Besser denn je.

Dies zeigen die beeindruckenden Zahlen aus Spotify und YouTube.

Alleine mit dem Video konnten sie in kürzester Zeit mehrere zehntausend Views generieren.

Dies spiegelt sich ebenso auf ihren Social-Media-Kanälen wie Facebook wider.

Doch was macht diese Jungs und deren Musik so attraktiv?

Vermutlich, weil sie authentisch bleiben und immer gewesen sind. Sie glauben an ihre Sachen und leben für Musik. Rage Against the Machine, Limp Bizkit und Linkin Park sind nur einige Bands die sich diesem Genre gewidmet haben und dennoch ist der Sound von Boombox Poets irgendwie anders.

Erfrischender und nicht ausgelutscht. Jeder Song hat eine eigene Message. Jeder Song seinen eigenen individuellen Sound und dennoch eine klare Linie. Drückend und hoch energetisch sind nur ein Auszug der Stimmungen die diese verbreiten.

Es wäre nicht überraschend, wenn dieser Song oder andere Songs bald in diversen Playlists, Filmen oder Games rund um den Globus auftaucht bzw. auftauchen. Verdient hätten sie es sich.

Wenn man das erste Mal einen Track auflegt ist man sofort Feuer und Flamme. Man kommt einfach nicht mehr los. Man will mehr und man bekommt mehr. Die Jungs arbeiten gerade an einem neuen Album. Dies dauerte länger als geplant da man von der Pandemie ausgebremst wurde.

Dennoch oder gerade deswegen darf man auf jeden Fall gespannt sein was diese Jungs wieder zu bieten haben.

Boombox Poets, da kann man sicher sein, werden der nächste große Hit und werden in den großen Sendern und Hallen dieser Welt die Massen begeistern. Der erste große Schritt dafür wurde schon gelegt indem man bei Battl Victory Records ein Label, Musikverlag und Artist Management gefunden hat.

Man sollte sich diese Band auf jeden Fall näher betrachten. Dazu bietet die Künstlerseite die beste Möglichkeit.

Zu finden sind die Jungs auch hier:

Instagram

Twitter

TikTok

