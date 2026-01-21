Brand Award 2026: Design-Sensation aus Liechtenstein

Das innovative Label Lian Original steht im Finale des German Brand Awards und setzt neue Impulse für modernen Luxus.

VADUZ, LIECHTENSTEIN – 20. Januar 2026 – Es ist die Bestätigung einer beeindruckenden Erfolgsgeschichte am Wirtschaftsstandort Liechtenstein: Die Luxusmarke Lian Original wurde offiziell für den German Brand Award 2026 nominiert. Damit erreicht das Unternehmen aus Vaduz im zehnten Jubiläumsjahr des renommierten Preises die Endrunde eines der wichtigsten Wettbewerbe für exzellente Markenführung im deutschsprachigen Raum.

Der German Brand Award, verliehen vom Rat für Formgebung, gilt in der Industrie als die ultimative Benchmark für Markenstärke. Er ehrt jene Akteure, die durch eine unverwechselbare Identität und wegweisende Markenkommunikation die Branche prägen. Dass die Wahl der Expertenjury erneut auf Lian Original fiel, unterstreicht die gewachsene internationale Relevanz und die Design-Exzellenz des Labels aus dem Fürstentum.

Im Zentrum der Nominierung steht die konsequente Weiterentwicklung der Markenphilosophie, für die Lian Original weltweit geschätzt wird. Während sich der Luxusmarkt im Wandel befindet, setzt die Marke aus Vaduz weiterhin Massstäbe durch ihr bereits etabliertes Made-to-Order-Modell. Die Verbindung von höchster italienischer Handwerkskunst mit einer bedarfsgerechten Produktion ohne Lagerbestände gilt heute als Vorzeigemodell für die gesamte Branche.

CEO Lian Ospelt sieht in der Nominierung einen Meilenstein: Wir verstehen diese Nominierung als Bestätigung unserer langfristigen Strategie. Dass unser Qualitätsanspruch am Standort Vaduz in einem so hochkarätigen Umfeld wie dem German Brand Award Anerkennung findet, festigt unsere Positionierung im globalen High-End-Segment. Es ist ein Erfolg, der zeigt, dass Liechtenstein als Heimat exklusiver Marken heute international präsenter ist denn je.

Neben der ästhetischen Komponente würdigte die Jury den ganzheitlichen Ansatz der Markenführung. Lian Original hat es geschafft, die Brücke zwischen exklusivem Produkt und digitaler Community-Partizipation perfekt zu schlagen. Der markentypische Luxury-with-a-Purpose-Ansatz, bei dem die Kunden aktiv über soziale Projekte mitentscheiden, gilt als wegweisend für die Kundenbindung im 21. Jahrhundert.

Der Entscheidungsprozess des Rates für Formgebung gilt als einer der anspruchsvollsten der Welt. Die unabhängige Jury besteht aus führenden Markenexperten aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die finale Preisverleihung findet am 25. Juni 2026 in Berlin statt und bringt die Elite der europäischen Markenlandschaft zusammen. Für Lian Original bedeutet die Nominierung bereits jetzt den endgültigen internationalen Durchbruch und einen Sieg für die Innovationskraft des Standorts Liechtenstein.

Lian Original ist eine im Luxussegment international etablierte Marke mit Sitz in Vaduz, Liechtenstein. Unter der Leitung von CEO Lian Ospelt setzt das Unternehmen regelmässig Impulse durch die Verschmelzung von traditioneller italienischer Handwerkskunst und modernsten digitalen Community-Strukturen. Bekannt für sein kompromissloses Made-to-Order-Prinzip, steht Lian Original für einen exklusiven Lebensstil, der soziale Verantwortung und ökologische Weitsicht als Kernwerte definiert. Weitere Informationen unter: https://lianoriginal.com

Kontakt

Lian Original

Lian Ospelt

Toniäulestrasse 3

9490 Vaduz

+423 220 23 00



https://lianoriginal.com/

