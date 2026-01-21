Fischer Software revolutioniert CRM- und DMS-Markt

Zum 30-jährigen Jubiläum: Datenbankbasierte Neuentwicklung Infodesk V1 setzt neue Maßstäbe im professionellen Kontakt- und Dokumentenmanagement

Berlin, 16. Januar 2026 – Die Fischer Software GmbH & Co. KG feiert ihr 30-jähriges Bestehen mit einer weiteren Innovativen Veröffentlichung: INFODESK V1, eine vollständig neu entwickelte, datenbankbasierte CRM- und DMS-Lösung, die ab sofort verfügbar ist. Mit dieser Markteinführung unterstreicht das Berliner Softwarehaus einmal mehr seine Innovationskraft und setzt neue Standards in der Branche.

Drei Jahrzehnte Erfahrung münden in zukunftsweisender Technologie

Nach intensiver Entwicklungs- und Testphase präsentiert Fischer Software mit INFODESK V1 eine weitgehend eigenständige Lösung für professionelles Kontakt- und Dokumentenmanagement auf SQL-Basis. Im Gegensatz zu bisherigen Lösungen benötigt INFODESK V1 keine zwingende Microsoft 365 oder Outlook-Anbindung – und bietet dabei dennoch das bewährte Look & Feel, das Anwender von Fischer Software-Produkten kennen und schätzen.

„Mit INFODESK V1 schließen wir eine wichtige Lücke im Markt“, erklärt Carsten Fischer, der Geschäftsführer der Fischer Software GmbH & Co. KG. „Unsere Kunden wünschten sich eine leistungsstarke, eigenständige Lösung ohne die Abhängigkeit von Drittanbietern. Gleichzeitig sollte die bewährte Benutzerfreundlichkeit erhalten bleiben. Diesen Spagat haben wir mit INFODESK V1 gemeistert.“

Umfassende Funktionalität für alle Unternehmensgrößen

INFODESK V1 richtet sich an Unternehmen jeder Größe und Branche und bietet ein beeindruckendes Funktionsspektrum:

– Zentrale Verwaltung:

E-Mails, Dokumente und Informationen werden nachvollziehbar dokumentiert und sind jederzeit abrufbar

– KI-gestützte Texterstellung:

DeepL Write Integration unterstützt professionelles Schreiben inklusive Korrekturen

– Flexible Berechtigungen:

Erweitertes Berechtigungssystem bis auf Feldebene und Aktionen

–

Optimale Datenhaltung:

Definition von Pflichtfeldern für saubere, konsistente Datenbestände

– Ressourcenmanagement:

Präzise Planung der Mitarbeiterauslastung

– Teamarbeit:

Echtzeitbearbeitung von Projekten und Vorgängen – auch zeitgleich im Team

– Prozessautomatisierung:

Wiedervorlagen, Fristüberwachung, Delegation und übersichtliche Dashboards

– Mobile Verfügbarkeit:

vorbereitet für webbasierte Zugriffe von jedem Endgerät – jederzeit und überall

– Nahtlose Integration:

Anzeige von Firmenkontakten direkt im Kontaktmodul

– Compliance-Sicherheit:

optimierte Visualisierung der Verfügbarkeit für die Aufgabenplanung

– Individualisierung:

Persönliche Erinnerungsfunktion für Vorgänge

SQL-Basis als technologisches Fundament

Die Entscheidung für eine SQL-basierte Architektur ermöglicht maximale Skalierbarkeit, Performance und Datensicherheit. Unternehmen profitieren von einer zukunftssicheren Lösung, die mit den Anforderungen wächst und höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit erfüllt.

Schneller Einstieg ohne Schulungsaufwand.

Trotz des umfangreichen Funktionsumfangs kann INFODESK V1 ohne großen Schulungsaufwand sofort eingesetzt werden. Die intuitive Benutzeroberfläche und das vertraute Design sorgen für eine kurze Einarbeitungszeit und hohe Akzeptanz bei den Anwendern.

Verfügbarkeit und Testmöglichkeiten.

INFODESK V1 ist ab sofort verfügbar. Interessierte Unternehmen und Anwender können eine kostenlose Testversion anfordern oder sich in einer persönlichen Beratung über die Möglichkeiten der Software informieren.

Über Fischer Software GmbH & Co. KG:

Fischer Software ist spezialisiert auf Softwareentwicklungen im Umfeld von Microsoft Outlook© und Exchange Server©. Das Kernprodukt des Unternehmens ist OUTLOOK INFODESK, eine Software-Lösung für professionelles Projekt-, Dokumenten- und Adress-Management. Zusatzmodule für Zeiterfassung- und Abrechnung, Telefonie (CTI) und Seminarorganisation erweitern den Einsatzbereich.

Der Firmensitz des 1995 gegründeten Unternehmens ist in Berlin, die Software ist „made in Germany“!

Firmenkontakt

Fischer Software GmbH & Co. KG

Carsten Fischer

Klärwerkstraße 1a

13597 Berlin

030 / 306 125 40



http://FischerSoftware.de

Pressekontakt

Fischer Software GmbH & Co. KG

Stephan Tschendel

Klärwerkstraße 1a

13597 Berlin

030 / 306 125 40



http://FischerSoftware.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.