VERITAS Claire – 197 Stichprogramme für individuelle Nähprojekte

VERITAS präsentiert Nähmaschine mit 197 Stichprogrammen und durchdachtem Bedienkomfort – benannt nach Stummfilm-Ikone Claire Adams.

Das Nähen erlebt eine Renaissance: Immer mehr Menschen entdecken die Freude am Selbermachen und nutzen Nadel und Faden als kreativen Gegenpol zum oftmals digitalen Alltag. Mit Claire präsentiert die Traditionsmarke VERITAS eine Nähmaschine, die technische Verlässlichkeit und intuitive Bedienung elegant miteinander verbindet. Das Modell richtet sich an nähbegeisterte Menschen, die bei ihren Projekten auf präzise Technik setzen und gleichzeitig kreativen Freiraum schätzen.

Vielseitigkeit trifft auf Komfort: Stichprogramme und Memory-Funktion

Mit 197 Stichprogrammen und neun mitgelieferten Nähfüßen bietet die VERITAS Claire genügend Vielfalt für unterschiedlichste Projekte: vom Ausbessern einer Naht über das Kreieren neuer Kleidungsstücke bis hin zu individuellen Wohnaccessoires. Die einstellbare Stichlänge (0-4,5 mm) und Stichbreite (0-7 mm) lassen sich präzise an das jeweilige Vorhaben anpassen und über die praktische Memory-Funktion für wiederkehrende Arbeiten abspeichern. Eine automatische Vernähfunktion sorgt für saubere Ergebnisse ohne zusätzlichen Aufwand.

Durchdachte Bedienung für konzentriertes Arbeiten: Start-Stopp-Taste und LCD-Display

Das übersichtliche LCD-Display zeigt alle relevanten Näheinstellungen auf einen Blick, während große Tasten eine komfortable Bedienung ermöglichen. Besonders durchdacht: Die Start-Stopp-Taste erlaubt das Nähen auch ohne Fußanlasser. Das helle LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich optimal aus, und die stabile Bauweise gewährleistet einen festen Stand auch bei längeren Nähsessions.

Eine Maschine mit Persönlichkeit

Der Name Claire ist eine Hommage an Claire Adams, eine Stummfilmschauspielerin mit feinem Gespür für Ausdruck und Eleganz. Diese Verbindung spiegelt sich in der Philosophie der Maschine wider: technische Präzision trifft auf eine gewisse Leichtigkeit im kreativen Prozess. Die VERITAS Claire versteht sich als verlässliche Partnerin für alle, die ihre Ideen in Stoff verwandeln möchten.

Langfristige Qualität

VERITAS unterstreicht das Vertrauen in die eigenen Produkte mit einem besonderen Service: Durch eine einfache Registrierung können Kundinnen und Kunden die Garantiezeit ihrer neuen VERITAS Claire auf bis zu fünf Jahre verlängern.

Direkt beim Hersteller bestellen unter: www.naehmaschinenoase.de

Auf Amazon bestellen unter: www.amazon.de/dp/B08PFDNGTH

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 329,00 Euro

Seit 1894 steht VERITAS für hochwertige Nähmaschinen, die Tradition mit moderner Technik vereinen. Als Marke der Crown Technics, einer 100-prozentigen Tochter der BERNINA Gruppe in Steckborn (Schweiz), ist VERITAS heute wie damals ein zuverlässiger Partner für alle, die ihre Ideen mit Nadel und Faden zum Leben erwecken möchten. Veritas Nähmaschinen werden in Vietnam, unter Berücksichtigung internationaler Qualitätsstandards, in Kooperation mit einem langjährigen Partner produziert.

Firmenkontakt

Crown Technics Ltd

Damian Kramer

Seestrasse 161

8266 Steckborn

+41 52 742 08 01



http://www.veritas-sewing.com

Pressekontakt

becker döring communication

Lara Woidich

Löwenstraße 4-6

63067 Offenbach am Main

+49 69 4305214-0



http://www.beckerdoering.com

Bildquelle: VERITAS