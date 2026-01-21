Kostenfreies Praxis-Webinar von Software-Experte CoreTechnologie

Der deutsch-französische Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) veranstaltet am 3. Februar 2026 ein kostenfreies Webinar zur Geometrie-Reparatur unter dem Titel „Wenn CAD Daten bremsen: Schlechte Geometrien automatisiert reparieren und nutzbar machen“.

Anlass für das Online-Training ist das in der Industrie weitverbreitete Phänomen, dass Simulation, CAM-Prozesse oder additive Fertigung oft bereits am CAD Import scheitern. Qualitativ schlechte und sehr umfangreiche CAD Geometrien zählen dabei zu den häufigsten Ursachen für Verzögerungen und Beeinträchtigungen. Importierte Modelle enthalten hierbei Lücken, Selbstüberschneidungen oder degenerierte Flächen, die nachgelagerte Prozesse blockieren.

Geometrien zuverlässig reparieren

CT-Experte Van Phuc Tran zeigt im Webinar, wie fehlerhafte CAD Daten automatisiert analysiert, repariert sowie stabil und skalierbar für weitere Engineering-Schritte aufbereitet werden. Praxisnahe Beispiele machen deutlich, wie sich zeitintensive manuelle Nacharbeit drastisch reduzieren und die Datenqualität systematisch absichern lassen. Die Folge sind zuverlässige Prozesse sowie Zeit- und Kostenersparnis.

Das deutschsprachige Webinar findet am 3. Februar 2026 um 10.00 Uhr statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Nach Anmeldung unter dem Webinar-Link erhalten die Teilnehmer den Zugangslink.

Weitere Events von CoreTechnologie sind abrufbar unter https://coretechnologie.com/de/news-de-neuesten-information/events-de/.

Der Software-Hersteller CoreTechnologie (CT) wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deutschland in der Nähe von Frankfurt am Main sowie Niederlassungen in Frankreich, Japan und den USA. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von 3D Computer Aided Design (CAD)-Konvertierungssoftware, bekannt als 3D_Evolution™ (Konvertierung, Reparatur, Vereinfachung, Analyse), 4D Additive™ (3D-Printing Software-Suite), 3D_Analyzer™ (CAD-Viewer mit Analysewerkzeugen) sowie 3D_Kernel_IO (CAD Interfaces SDK). Die Mission des Unternehmens ist es, die MCAD-Interoperabilität in der Wertschöpfungskette des Designs zu optimieren und maßgeschneiderte Lösungen für die PLM-Integration und Prozessautomatisierung zu entwickeln. Das Kundenportfolio von CoreTechnologie umfasst weltweit über 600 international tätige Unternehmen aus der Automobil-, Aerospace-, Maschinenbau- und Konsumgüterindustrie sowie führende Hersteller von 3D-Software.

Bildquelle: CoreTechnologie GmbH