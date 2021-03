Buchneuerscheinung – Naturreiseführer “Islands Natur”

Ein kompakter Begleiter auf Islandreisen

Mit dem im März 2021 neu erschienenen Naturreiseführer “Islands Natur” (ISBN 9783931433109) gibt der Biologe und Reiseleiter Dietmar Schäffer Reisenden in Island einen kompakten Begleiter durch die Natur Islands an die Hand. Fast 200 Farbfotos machen das Buch im handlichen DIN-A5-Format auch zu einem optischen Genuss und lassen den Leser schon vor der Reise von der Insel aus Feuer und Eis träumen.

Der erste Teil des Buches widmet sich der Geographie und der Geologie Islands und erläutert die Entstehung der Insel sowie viele Facetten des Vulkanismus. Im zweiten Teil des Buches geht es um Meeresströmungen und deren Einfluss auf das Klima. Für viele Islandreisende sind die Mitternachtssonne, die Polarnacht und die Polarlichter ein wichtiger Grund für die Reise. Neben ausführlichen Erläuterungen der Phänomene gibt das Buch auch praktische Tipps zur Nordlichtfotografie. In weiteren Kapiteln werden die 62 häufigsten Pflanzenarten, die 41 häufigsten

Vogelarten und die Wale der isländischen Gewässer in Text und Bildern vorgestellt. Auch die für Island wichtigen Wirtschaftszweige regenerative Energie, Fischerei und Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Natur werden aufgegriffen. 5 Tabellen, 7 Landkarten und 10 Farbabbildungen illustrieren die verschiedenen Themenbereiche zusätzlich.

Das Buch kann über den lokalen Buchhandel und Online bezogen werden, auch die Bestellung direkt beim Verlag ist über www.islandeinkauf.de möglich.

Der Naturreiseführer Island ist nach dem Reiseführer “Norwegens Natur entlang der Postschiffroute” (ISBN 978-3931433086) das zweite Buch der Serie.

Als Ergänzung zum Naturreiseführer wurden außerdem verschiedene GPS gesteuerte Audio Guides mit umfangreichen Informationen auch zur Kultur und Geschichte Islands veröffentlicht. Besonders Selbstfahrer können so auf einer Islandreise von der langjährigen Reiseleitererfahrung des Autors profitieren. Die Audio Guides werden als App auf dem Smartphone installiert und GPS gesteuert automatisch abgespielt, wenn man während der Reise die entsprechenden Punkte passiert – der virtuelle Reiseleiter ist immer mit an Bord. Eine Internetverbindung ist während der Reise nicht notwendig. Weitere Informationen zu den Audio Guides sind auf www.iceland.de zu finden.

Die Audio Guides können von Reiseveranstaltern auch als Ergänzung und besonderer Service für Kunden bei Mietwagenrundreisen genutzt werden. Für Reiseveranstalter gelten Sonderkonditionen für die Nutzung. Anfragen dazu können direkt an den Autor des Buches gerichtet werden.

Der Autor Dietmar Schäffer studierte an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) Erlangen-Nürnberg Biologie mit Schwerpunkt Mikrobiologie. Nach dem Studium war er mehrere Jahre bis Ende 1999 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Mikrobiologie der FAU beschäftigt. Schon während dieser Zeit hielt er zahlreiche Vorträge zu naturwissenschaftlichen und medizinischen Themen an verschiedenen Bildungseinrichtungen und ist seit dem Jahr 2000 selbständig. Im Laufe der Jahre verfasste er verschiedene Sachbücher und Reiseführer.

