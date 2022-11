Buchvorstellung / Erstlingswerk „Resteficker“ – Erotische Männer-Lektüre mit Comedy-Faktor

Mit dem Erstlingswerk „Resteficker“ bedient der neue Verlag TURBINE69 das Genre der Männerlektüre auf humorvolle bizarre Weise. Die Autorin mit dem Pseudonym Leonie Fotzlov nimmt männliche Leser mit auf eine deftige Reise der erotischen Art mit oftmals überraschenden Wendungen – Lachsalven sind hier vorprogrammiert. Die Unterhaltungslektüre ist ab sofort auf Amazon in mehreren Buchvarianten erhältlich.

„Resteficker“ ist eine Sammlung skurriler Kurzgeschichten mit außerordentlichem Wortwitz. Die Autorin Leonie Fotzlov karikiert dabei das erotische Klischee und sorgt in deftiger Ausdrucksweise immer wieder für unerwartete Nebenhandlungen. Die abwechslungsreichen Kurzgeschichten bietet beste Männer-Unterhaltung und sind mit einer guten Portion schwarzem Humor pointiert auf den Punkt gebracht. Der herausgebende Verlag TURBINE69 bezeichnet die Autorin als „(…) das größte Talent im deutschsprachigen Raum im Bereich der Comedy-Literatur.“ Ihre Schreibweise sei „superwitzig, krass und nicht minder unterhaltsam.“ Leser erwartet mit dem Erstlingswerk „Resteficker“ damit ein überaus unterhaltsames Betthupferl.

So geht es in den Kurzgeschichten beispielsweise um „den Morgen nach einer extrem harten Partynacht“, wobei sich leicht nachvollziehbar etliche Verwirrungen ergeben. Die Autorin erzählt in markanten Worten vom Beginn einer skurrilen Reise zwischen Ballermann-Faktor bis hin zur durchgefrorenen Eisprinzessin im Schneetreiben von Braunau oder dem Abfeiern beim „großen Wiedersehen“. Sämtliche Geschichten sind männerkompatibel mit freundschaftlichen und nicht minder schrägen Charakteren gewürzt.

Das Erstlingswerk „Resteficker“ zielt direkt auf die Fantasie-Vorstellung von Männerurlauben ab und eignet sich damit ebenso ideal als Reiselektüre für all jene, die am Ballermann, Goldstrand, in Lloret de Mar oder auf Ibiza wieder einmal Party machen wollen. Ebenso passt das Buch perfekt als Männergeschenk oder zur literarischen Begleitung von Junggesellenabschiede, zum runden Geburtstag und weiteren Anlässen.

Die Debütveröffentlichung „Resteficker“ (ISBN 979-8363888113) ist am 15. November 2022 als deutschsprachige Ausgabe erschienen. Die Kurzgeschichtensammlung ist als eBook und im Printformat mit einem Umfang von 268 Seiten zum Taschenbuchpreis von 12,99EUR oder als gebundenes Buch für 19,99EUR auf Amazonverfügbar: https://t1p.de/um1u8

Bei „Resteficker“ handelt es sich gleichzeitig um das Debütwerk des neuen Verlages TURBINE69 Publishing. Aktuell befinden sich Werke von fünf Autoren*innen im Verlagsprogramm. TURBINE69 ist immer auch auf der Suche nach neuen Autoren*innen, zumal das noch kleine Verlagshaus sich selbst auf die visionäre Agenda geschrieben hat, die literarische Erotikwelt zu revolutionieren.

Weitere Informationen zu TURBINE69 Publishingunter: https://www.turbine69.com

Über TURBINE69 Publishing:

Der Verlag TURBINE69 Publishing wurde im Spätherbst 2022 in Zypern von deutschen Auswanderern gegründet. Der Schwerpunkt des Verlagsprogramms liegt in der erotischen Literatur, komplettiert wird das Spektrum durch Werke mit skurrilem Wortwitz. „Resteficker“ von Leonie Fotzlov ist die Debütveröffentlichung des Verlages. Weitere erotische Kurzgeschichten-Sammlungen auf Deutsch und Englisch sind bereits für 2023 geplant.

