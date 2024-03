BusinessCode präsentiert innovative Lösungen auf der Leaders In Logistics Summit 2024 in Barcelona

Der Digitalisierungsexperte im Bereich Logistik, BusinessCode aus Bonn, nimmt an der angesehenen Leaders In Logistics Summit 2024 teil, die vom 12. März bis zum 13. März in Barcelona stattfindet. Auf der Veranstaltung kommen führende Köpfe aus der globalen E-Commerce- und Logistikbrache zusammen.

08.03.2024 BusinessCode, seit über zwei Jahrzehnten ein Experte im Bereich Digitalisierung und Logistiklösungen, wird seine neuesten Entwicklungen und Innovationen präsentieren. Von einzigartigen Einblicken über exklusive Fallstudien bis hin zu Innovationsschauen bietet das Leaders In Logistics Summit eine ausgezeichnete Plattform für den Austausch von Ideen und die Vernetzung mit Branchenpartnern und Kunden.

„Wir freuen uns sehr, an einem Event wie dem Leaders In Logistics Summit teilzunehmen“, sagt CEO Martin Schulze. „Es bietet uns die Gelegenheit, unsere innovativen Lösungen einem internationalen Publikum von Führungskräften, Logistikdienstleistern, Einzelhändlern und Technologieführern zu präsentieren.“

BusinessCode hat sich als führender Partner für die Modernisierung der IT-Landschaft im Bereich Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP) etabliert und zählt namhafte Kunden wie DHL Express und Aramex zu seinen Auftraggebern. Zudem ist BusinessCode stolzes Mitglied im BIEK (Bundesverband Internationaler Express- und Kurierdienste e.V.). „Unsere langjährige Erfahrung im Bereich KEP ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die die Anforderungen unserer Kunden erfüllen“, erklärt Schulze. „Wir sind darauf spezialisiert, die Effizienz und Transparenz in der Lieferkette zu optimieren und sind stolz darauf, namhafte Unternehmen wie DHL Express und Aramex zu unseren geschätzten Kunden zählen zu dürfen.“

„Wir freuen uns darauf, auf dem Leaders In Logistics Summit unsere Expertise im Bereich KEP einem breiten Publikum zu präsentieren und sind gespannt auf anregende Diskussionen und neue Partnerschaften“, ergänzt Global Sales Manager Usman Khan.

Interessierte Besucher sind herzlich eingeladen, BusinessCode auf dem Leaders In Logistics Summit 2024 in Barcelona persönlich kennenzulernen und mehr über ihre innovativen Lösungen zu erfahren.

Terminanfragen richten Sie bitte direkt an: u.khan@business-code.de

Seit über 20 Jahren steht BusinessCode für maßgeschneiderte IT-Lösungen. Tagtäglich arbeiten mehr als 20.000 Anwender national und international mit Software des Bonner IT-Dienstleisters. Nähe und Erreichbarkeit zeichnen BusinessCode ebenso aus wie Know-how und Kompetenz der langjährig im Unternehmen tätigen Mitarbeiter.

Kernbranche ist seit 1999 die Logistik, in der die BusinessCode mit weltweit agierenden Kunden wie DHL Express, Aramex, Hellmann Worldwide Logistics und Kühne & Nagel nicht nur über ein breites Kundenportfolio verfügt, sondern auch ein einzigartiges Branchen Know-how aufgebaut hat.

Die Basis der individuellen und auf die Kundenwünsche abgestellten IT-Lösungen, bildet die hauseigene Software-Library BCD-Suite. Sie ist das Ergebnis der langjährigen Arbeitsweise von BusinessCode.

Modernste Technologien gepaart mit jahrzehntelanger Erfahrung und bewährten Lösungsideen, so arbeitet BusinessCode daran, seine Kunden national wie international noch erfolgreicher zu machen.

Die unternehmerische Verantwortung für die BusinessCode liegt seit dem Management Buy-Out 2020 bei 10 aktiv im Unternehmen tätigen Mitarbeitern.

Firmenkontakt

BusinessCode

Martin Schulze

Am Hof 28

53113 Bonn

+49 (0)228 – 33885- 211



http://www.business-code.de

Pressekontakt

SCL – Strategy Communication Lötters

Dr. Christine Lötters

Zur Marterkapelle 30

53127 Bonn

0228.20947820



http://www.sc-loetters.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.