CAF 2025 Marokko: Ansturm auf die Tickets

Das Organisationskomitee des Afrikanischen Nationen-Pokals 2025 in Marokko hat am 13. Oktober offiziell den Ticketverkauf für das Turnier gestartet und damit bei Hunderttausenden von Fans große Begeisterung ausgelöst.

Laut einer am nächsten Tag auf der App „Yalla“, der offiziellen Ticketverkaufsplattform, veröffentlichten Mitteilung sind die Zahlen, die diese Begeisterung belegen, bemerkenswert. So wurden 145.731 Anträge auf Fan-IDs registriert und 121.924 Karten ausgestellt, davon 31.058 an internationale Fans aus 108 Ländern.

Auch der kommerzielle Erfolg stellte sich sofort ein: Innerhalb weniger Stunden wurden 58.000 Tickets verkauft, was die außerordentliche Begeisterung für dieses kontinentale Ereignis bestätigt.

Unvermeidbare technische Herausforderungen:

Dieser Ansturm auf die Tickets blieb nicht ohne Folgen für die digitale Infrastruktur. Das System musste einen massiven Ansturm von Anfragen bewältigen, was zu einer erheblichen Überlastung der Ticketverkaufswebsite und verschiedenen technischen Problemen führte.

Zahlreiche Fans meldeten Fehler und anhaltende Ausfälle auf den verschiedenen Plattformen, was den Kauf von Tickets erschwerte.

Eine sofortige und strukturierte Reaktion der Organisation:

Angesichts dieser technischen Herausforderungen reagierte das Organisationskomitee schnell und bot eine umfassende Lösung an. Die technischen Teams arbeiten unermüdlich daran, die Systeme zu stabilisieren und zu verbessern, um eine reibungslose und sichere Benutzererfahrung zu gewährleisten.

Es wurde ein robustes Support-System eingerichtet, das eine mehrsprachige Hotline umfasst, die rund um die Uhr unter +212 5 30 30 20 30 erreichbar ist und von einem Team von mehr als 600 Mitarbeitern unterstützt wird.

Ein E-Mail-Support unter info@yallamorocco.ma ergänzt dieses Support-System.

Der Zugang zu den Spielen erfolgt weiterhin ausschließlich über die Yalla-App:

Alle Fans, die den CAN 2025 besuchen möchten, der vom 21. Dezember 2025 bis zum 18. Januar 2026 stattfindet, müssen das festgelegte Verfahren befolgen: die App herunterladen, eine persönliche Fan-ID erstellen und diese eindeutige Kennung dann für den Kauf von Tickets und die Authentifizierung für den Zugang zu den Stadien verwenden.

Die Reaktionsfähigkeit und das aktive Zuhören der Organisatoren zeugen von ihrer Entschlossenheit, alle ihre Ressourcen zu mobilisieren, um die notwendigen Anpassungen in Echtzeit vorzunehmen und so der außergewöhnlichen Nachfrage von Fußballfans aus aller Welt gerecht zu werden.

