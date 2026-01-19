CAN 2025 in Marokko: Ein sportlicher und organisatorischer Triumph, der den Kontinent ehrt und die Zukunft vorbereitet

Nach einem historischen Finale, das durch die Anwesenheit Seiner Königlichen Hoheit Prinz Moulay Rachid noch aufgewertet wurde, feiert das Königreich einen doppelten Erfolg: die Leistung der Atlas-Löwen und die gelobte Organisation des Afrika-Cups.

Die 35. Ausgabe des Afrikanischen Nationen-Pokals (CAN 2025) endete mit einer dreifachen einhelligen Feststellung: Marokko hat dem Kontinent nicht nur die beste Organisation geboten, die er je erlebt hat, sondern auch seine „Vorprüfung“ für die Weltmeisterschaft 2030 mit Bravour bestanden und gleichzeitig die Vitalität seines Fußballs unter Beweis gestellt, der von einer weitsichtigen königlichen Vision getragen wird.

Eine hochgeschätzte Organisation, eine starke Führung

Der marokkanische CAN, der als großer internationaler Erfolg gilt, überzeugte durch seine tadellose Organisation, seinen herzlichen Empfang und sein makelloses Know-how in Sachen Sicherheit. Diese Veranstaltung war weit mehr als nur ein Sportturnier; sondern auch ein wichtiger Test für das Königreich, das damit seine Fähigkeit unter Beweis stellte, Weltklasse-Veranstaltungen zu organisieren, nur wenige Jahre vor der gemeinsamen Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2030 mit Spanien und Portugal.

Die Anwesenheit Seiner Königlichen Hoheit Prinz Moulay Rachid als Vertreter Seiner Majestät König Mohammed VI. verlieh dem Finale zusätzliches Prestige. Diese königliche Anwesenheit symbolisierte die Unterstützung und das Interesse für dieses große Fest des afrikanischen Fußballs.

Die Krönung einer königlichen Vision für den Sport

Die heldenhaften Leistungen der Atlas-Löwen, die zu diesem historischen Finale geführt haben, sind kein Zufall. Sie stehen in der Kontinuität der Erfolge, die die Frauen- und Männer-Nationalmannschaften auf kontinentaler und internationaler Ebene erzielt haben. Diese Ergebnisse sind die Verwirklichung der weitsichtigen Vision Seiner Majestät des Königs in Bezug auf die Förderung des Sports und der Jugend.

Diese strategische Vision, die bereits in dem königlichen Schreiben an die Nationale Sportkonferenz von Skhirat im Jahr 2008 erwähnt wurde, hat zu strukturellen Maßnahmen geführt: die Gründung der Fußballakademie Mohammed VI, einer Talentschmiede von Weltklasse; die Vermehrung von Sportplätzen in der Nähe von Wohngebieten im gesamten Staatsgebiet; und massive und kontinuierliche Investitionen in Humankapital und Infrastruktur. Die aktuelle Nationalmannschaft ist das beste Beispiel dafür.

Eine starke afrikanische Botschaft

Die Anwesenheit mehrerer prominenter afrikanischer Persönlichkeiten beim Finale, darunter der Präsident Ruandas und der Präsident der Kommission der Afrikanischen Union, die zu einem privaten Besuch angereist waren, um das Ereignis zu feiern, zeugt von der afrikanischen Führungsrolle des Monarchen und der zentralen Stellung Marokkos auf seinem Kontinent. Sie bestätigt, dass das Königreich durch seine Dynamik und sein Engagement eine Botschaft der Hoffnung und des Vertrauens in die Zukunft Afrikas sendet.

So wird der CAN 2025 über das sportliche Ergebnis hinaus als der Moment in die Geschichte eingehen, in dem Marokko seine organisatorische Exzellenz, die Richtigkeit seiner Sportpolitik und seine verbindende Rolle in Afrika eindrucksvoll unter Beweis gestellt und damit eine solide Grundlage für die Bewältigung künftiger Herausforderungen, angefangen mit der Weltmeisterschaft 2030, geschaffen hat.

