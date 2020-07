CAPRI vermittelt exklusiv Baudenkmal in Brandenburg a. d. H.

Berlin, den 16. Juli, 2020. CAPRI Capital ReInvest GmbH vermittelt exklusiv die Denkmalimmobilie “Alte Stellmacherei” in Brandenburg an der Havel. Die Modernisierung der Immobilie wurde in Zusammenarbeit mit Denkmal Spezialisten Guido Maihack für den Bauträger Havel Invest Apartment GmbH & Co. KG begleitet.

Erfolgreicher Projektabschluss der Denkmalimmobilie “Alte Stellmacherei”

Im Auftrag von Bauträger Havel Invest Apartment GmbH & Co. KG. vermittelte CAPRI Capital ReInvest GmbH exklusiv das Objekt “Alte Stellmacherei” Am Gutshof, Ortsteil Klein Kreutz, in Brandenburg an der Havel an einen Kapitalanleger. Zudem arbeiteten Geschäftsführer Marcus Jurowski und Fabian Schuster bei diesem Immobilienprojekt eng zusammen mit Denkmal Spezialisten Guido Maihack und sorgten im Zeitraum von Oktober 2019 bis Juni 2020 mit Wissen und Planungssicherheit für eine reibungslose Baubegleitung und Bauabnahme.

Durch verschiedene Sanierungsmaßnahmen, wie zum Beispiel den Einbau einer Luftwärmepumpe, wurde das denkmalgeschützte Gebäude zum KfW-Effizienzhaus saniert und erhielt damit die KfW-Förderung 151/152 mit einem Tilgungszuschuss von 12.500,00 Euro. Erwartet wird für den Eigentümer eine Denkmal-AfA von 85 bis 90 Prozent.

Aktuell beläuft sich die Miete auf 7,50 Euro pro Quadratmeter. Nach Abschluss der Arbeiten am gesamten Gelände wird eine Miete von 8,00 Euro pro Quadratmeter angestrebt.

Neue Wohnqualität durch energieeffiziente Sanierung

In Absprache mit dem zuständigen Denkmalamt wurden größere bauliche Veränderungen an dem Objekt durchgeführt – ohne den Denkmal-Charme zu gefährden. Es wurden eine Pfahlgründung, ein Dachaufbau sowie die gesamte Innenraumsanierung realisiert. Die Wohnfläche von 172 Quadratmetern wurde bis auf die Sanitärbereiche mit Eichendielen ausgestattet, im Badezimmer wurden hochwertige Fliesen verlegt. Neben einem Kamin wird das Gebäude per Fußbodenheizung erwärmt; durch die Luftwärmepumpe sind niedrige Energiekosten zu erwarten. Die lichtdurchfluteten Räume grenzen nach außen hin an Terrassen. Ergänzend gehören zu der Denkmalimmobilie “Alte Stellmacherei” zwei Stellplätze und 630 Quadratmeter Grundstücksfläche.

Unternehmensinfos – CAPRI Capital ReInvest GmbH

https://www.capitalreinvest.de/

https://open.spotify.com/show/4AzqqwhIaUcZtyQ5Arsnms

https://www.provenexpert.com/de-de/capri-capital-reinvest-gmbh/

Die CAPRI Capital ReInvest GmbH ist ein Investmentunternehmen mit Sitz in Berlin und einer Niederlassung in Dresden. Der Fokus liegt auf wissenschaftlichen Vermögensaufbau durch Investmentfonds und Immobilien als Kapitalanlage – speziell in dem Bereich Denkmalimmobilien. Es werden die Kapitalanlagen der Kund*innen gefördert und die Chancen des Marktes durch Fachwissen und langjährige Kontakte genutzt. Geführt wird das Unternehmen von Marcus Jurowski und Fabian Schuster.

