Carlson VC: Bioaccure treibt mobile PCR-Diagnostik voran

Warsaw/Monaco, 28. Oktober 2025

Carlson Investments SE hebt stolz die neuesten Erfolge seines Portfoliounternehmens Bioaccure hervor, die einen entscheidenden Meilenstein in der Kommerzialisierung der PCR.smart-Echtzeitdiagnoseplattform markieren. In den vergangenen zwölf Monaten hat Bioaccure den Schritt von intensiver Forschung und Entwicklung hin zur aktiven Markteinführung vollzogen, neue Patente gesichert, die Technologiepipeline erweitert und die Beziehungen zu Vertriebspartnern und Branchenakteuren gestärkt.

Die kompakte PCR.smart-Plattform des Unternehmens ermöglicht molekulare Echtzeitdiagnostik direkt am Ort der Probenentnahme und zieht zunehmend Aufmerksamkeit aus den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Veterinärmedizin und Landwirtschaft auf sich. In den letzten Monaten hat Bioaccure seine Lösungen auf führenden Branchenveranstaltungen, Distributoren und Anwendern vorgestellt und dabei eine starke Bestätigung von Endnutzern erhalten, die von der Vielseitigkeit und Leistung der Plattform beeindruckt sind.

Nach der Sicherung eines polnischen Patents für den Kern der PCR.smart-Technologie wurde Bioaccure nun auch ein US-Patent erteilt, während die EU-Anmeldung sich in der abschließenden Prüfung befindet. Parallel dazu hat das Unternehmen zwei neue internationale Patentanmeldungen eingereicht, darunter einen weltweit einzigartigen proprietären Test für den Einsatz in der Lebensmittelsicherheit. Diese Entwicklungen unterstreichen die technologische Stärke und das globale Potenzial der diagnostischen Lösungen von Bioaccure. Mit gesicherten Patenten, laufender Kommerzialisierung und wachsendem internationalen Interesse tritt Bioaccure in eine entscheidende Entwicklungsphase ein. Bioaccure-CEO Aleksander Sienkiewicz erklärt:

„Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn wir in Gesprächen mit unseren Marktpartnern – sowohl auf der Vertriebsseite als auch unter Subunternehmern – immer wieder erleben, wie überrascht sie von der Innovationskraft und Einzigartigkeit unserer Diagnoseplattform sind.“

Über Bioaccure

Bioaccure ist ein Innovator im Bereich molekulare Diagnostik mit Spezialisierung auf Echtzeit-PCR-Plattformen für den Feldeinsatz und industrielle Anwendungen. Das patentierte PCR.smart-System vereint Mobilität, Genauigkeit und Geschwindigkeit und liefert Laborqualität in den Bereichen Landwirtschaft, Veterinärmedizin und Lebensmittelsicherheit.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

