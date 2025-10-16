Carlson VC: Whirla für effiziente Hybridarbeit

Eine intelligente Lösung, die Flexibilität, Effizienz und Datentransparenz in modernen Arbeitswelten vereint.

Warschau/Monaco, 16. Oktober 2025

Carlson Investments SE freut sich, ihr Portfoliounternehmen Whirla vorzustellen – ein polnisches Technologieunternehmen, das intelligente Lösungen für modernes Arbeitsplatzmanagement entwickelt, speziell konzipiert für die Anforderungen des hybriden Arbeitszeitalters.

Whirla Smart Office ist ein umfassendes Büromanagementsystem, das Belegungssensoren, QR-/NFC-Check-ins und eine benutzerfreundliche mobile App kombiniert, um die Interaktion von Teams mit ihrem Arbeitsumfeld zu vereinfachen. Die Plattform ermöglicht es Mitarbeitenden, in Echtzeit die Verfügbarkeit von Schreibtischen und Besprechungsräumen zu prüfen, Arbeitsplätze in Sekundenschnelle zu buchen und ihre Anwesenheit bei Ankunft zu bestätigen – so wird sichergestellt, dass jeder Arbeitsplatz effizient genutzt und einsatzbereit ist. Die Whirla Smart Office App ist im Google Play Store und im Apple App Store verfügbar.

Über ein administratives Portal bietet Whirla Unternehmen leistungsstarke Werkzeuge für eine datengestützte Optimierung ihrer Büroflächen. Das System liefert Echtzeit- und historische Belegungsanalysen, KI-gestützte Einblicke sowie individuell anpassbare Buchungsregeln, um Betriebskosten zu senken, Effizienz zu steigern und fundierte Entscheidungen zur Raumplanung zu treffen.

Das hybride Arbeitsplatzmodell von Whirla unterstützt Organisationen dabei, Flexibilität und Produktivität in Einklang zu bringen. Es bietet Mitarbeitenden ein klares und intuitives System zur Navigation durch gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche und ermöglicht dem Management gleichzeitig volle Transparenz über die Nutzung der Büroflächen. Von der Buchung von Schreibtischen und Konferenzräumen bis hin zur Verwaltung von Parkplätzen und Sicherheitsverfahren vereint Whirla alle Arbeitsprozesse in einem intelligenten, integrierten Ökosystem.

Über Whirla

Whirla ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Warschau, das sich auf intelligente Systeme für das Arbeitsplatzmanagement spezialisiert hat. Whirla Smart Office ermöglicht es Unternehmen, hybride Arbeitsumgebungen effizient zu gestalten, Betriebskosten zu senken und die Raumnutzung durch datengestützte Werkzeuge und ein intuitives Design zu optimieren.

Über Carlson Investments SE

Carlson Investments SE, gelistet am NewConnect der Warschauer Börse sowie am deutschen Open Market (Frankfurt, München, Stuttgart, Gettex), unterstützt wachstumsstarke Tech-Start-ups in den Bereichen Healthtech, KI, Fintech und Deeptech. Carlson verfolgt einen aktiven Investitionsansatz und integriert seine Portfoliounternehmen in ein globales Netzwerk strategischer Partnerschaften.

Risikohinweis

Diese Mitteilung – stellt keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar – ist mit Risiken verbunden, einschließlich eines möglichen Kapitalverlusts – garantiert keine zukünftigen Erträge – vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

