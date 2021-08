cbs sponsert Nachwuchs-Fußballer in der Region

Unternehmensberatung unterstützt den nordbadischen Fußballklub 1. FC Mühlhausen

Heidelberg, 04. August 2021 – cbs Corporate Business Solutions unterstützt weiterhin den Jugendfußball in der Region führt damit sein soziales Engagement fort. Auch in der neuen Saison 2021/22 fungiert cbs als Hauptsponsor der Jugendabteilung des 1. FC Mühlhausen 1927 e.V. Der Ort Mühlhausen liegt im westlichen Kraichgau, etwa 20 Kilometer südlich von Heidelberg. Pünktlich zur neuen Spielzeit wurde außerdem eine neue Werbebande von cbs im Stadion des badischen Fußball-Verbandsligisten eingeweiht. Motto: “Mit Teamgeist und Leidenschaft zum Erfolg”. “Wir leben bei cbs von einem besonderen Teamspirit, deswegen ist es uns eine besondere Freude, die Nachwuchskicker in ihrem Mannschaftssport zu unterstützen und sie bei ihrer Entwicklung ein stückweit zu begleiten”, sagt Harald Sulovsky, CEO von cbs.

Die Heidelberger Unternehmensberatung fördert die Jugendmannschaften der Kraichgauer, insgesamt circa 300 Jugendliche, von den Bambinis bis zur A-Jugend. Das Sponsoring macht es möglich, alle Jugend-Teams des 1. FC einheitlich mit neuen Trikotsätzen auszustatten. Die Jerseys sind mit dem Unternehmenslogo von cbs beflockt. Darüber hinaus erhalten die Trainer eine einheitliche Grundausbildung, um eine moderne und durchgängige Spielphilosophie im Klub zu etablieren.

“Wir freuen uns sehr über die tolle Unterstützung durch cbs. Der 1. FC Mühlhausen sieht darin auch eine sehr schöne Bestätigung der ehrenamtlichen Arbeit aller Mitglieder. Bei uns zählt nicht nur der Fußball, sondern auch das Thema Bildung und soziales Miteinander. In der Grundschule und in den weiterführenden Schulen bietet der Verein daher gezielt Stütz- und Förderunterricht für die Kinder an. Ab der C-Jugend bieten wir weitere Veranstaltungen an, etwa zum Thema Suchtprävention oder Gefahren im Internet, um die Jugendlichen zu sensibilisieren”, erklärt Karl Klein, erster Vorsitzender des Vereins. “Dadurch erhält unsere Jugendarbeit eine hohe Qualität, die wir uns alle gewünscht haben”, ergänzt Klein.

cbs Corporate Business Solutions, gegründet 1995, ist die internationale Unternehmensberatung für digitale Transformation und unternehmensweite Lösungen. Für mittelständische Industriekonzerne, Hidden Champions und Großunternehmen gestalten, optimieren und betreuen die Berater digitale Geschäftsprozesse – umfassend und weltweit. Für die Unternehmenstransformation globaler Industriekunden kombiniert cbs branchenspezifische Beratungsexpertise mit software-gestützten Transformationslösungen. cbs gehört zur Materna-Gruppe und beschäftigt 700 Mitarbeiter an 20 Standorten – am Firmensitz in Heidelberg, an neun weiteren Standorten in Deutschland und in zehn internationalen Niederlassungen (Schweiz, Österreich, Spanien, Finnland, USA, Malaysia, Singapur, Japan).

