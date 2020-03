Channel Excellence Award der ChannelPartner: STARFACE siegt in der Kategorie UCC/IP-Telefonie

Karlsruhe, 3. März 2020. STARFACE wurde vom Fachmagazin ChannelPartner mit dem Channel Excellence Award in der Kategorie UCC/IP-Telefonie ausgezeichnet und setzte sich dabei gegen eine Reihe renommierter Branchengrößen durch. Die Auszeichnung basiert auf einer mit dem Marktforschungsinstitut CONTEXT durchgeführten Umfrage, bei der rund 1.000 Systemhäuser und Fachhändler ihre favorisierten Hersteller und Distributoren benannten.

“Systemhäuser und Integratoren sind aus ihrem täglichen Business mit den unterschiedlichsten UCC-Plattformen vertraut – und damit hervorragend qualifiziert, um deren Features, Services, Margen und Deployment-Optionen zu vergleichen”, erklärt STARFACE-Geschäftsführer Florian Buzin. “Die Auszeichnung mit dem Channel Excellence Award ist für uns damit ein überaus wertvolles Feedback aus der Community und zugleich ein schöner Beleg dafür, dass wir die Experten im Channel mit unseren UCC-Lösungen auf breiter Front überzeugen konnten.”

Hintergrund: Channel Excellence Award

Im Auftrag des Fachmagazins ChannelPartner fragte das Marktforschungsinstitut CONTEXT Systemhäuser und Fachhändler nach ihren beliebtesten Herstellern und Distributoren. In der Wertung wurden nur Unternehmen berücksichtigt, die von mindestens 20 Resellern genannt wurden. Alle Firmen in der engeren Auswahl bekamen die Auszeichnung “Preferred Distributor” oder “Preferred Vendor”. Die Sieger aus dem Kreis der bevorzugten Hersteller und Distributoren teilen sich auf fünf Distributions- und dreizehn Herstellerkategorien auf, darunter TK-Distribution, Stationäre Clients, Mobile Clients oder UCC/IP-Telefonie. Die feierliche Award-Verleihung fand am 30. Januar 2020 im GOP Variete-Theater München statt.

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, hat sich der Hersteller von IP-Telefonanlagen und -Kommunikationslösungen fest im Markt etabliert und gilt als innovativer Trendsetter. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die Linux-basierten STARFACE Telefonanlagen, die wahlweise als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbar sind und sich für Unternehmen jeder Größe eignen. Die vielfach preisgekrönte Telefonanlage – STARFACE errang unter anderem acht Siege bei den funkschau-Leserwahlen 2009 bis 2019 – wird ausschließlich über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und ERP-Systemen verknüpfen. Sie unterstützt gängige Technologien und Standards wie Analognetz, ISDN, NGN und Voice-over-IP und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Bildquelle: Tschepe/IDG