Charts mit Daten aus SQL Datenbanken prägnant visualisieren

Low Code Plattform GAPTEQ stellt große Auswahl an Chart Typen in verschiedenen Ausführungen und Farben zur smarten Informations Veranschaulichung bereit

Balken, Linien, Bubbles: Das Visualisieren von Daten ist ein entscheidender Faktor, wenn es um das Sichtbarmachen von Informationen in ihren Größenordnungen und Zusammenhängen geht. Über die anschauliche grafische Aufbereitung lassen sich Inhalte aus SQL Datenbanken besser erfassen und Erkenntnisse zu Mustern, Trends und Abweichungen schneller gewinnen. Die Low Code Plattform GAPTEQ bietet dafür eine große Variationsvielfalt an Charts. Sie können beim Aufbau von Applikationen und Seiten komfortabel per Drag & Drop genutzt und miteinander verbunden werden.

Zahlreiche Chart Kombinationen möglich

Insgesamt sieben verschiedene Arten stehen zur Auswahl:

– Bar Series (Balken)

– Line Series (Linien)

– Area Series (Flächen)

– Financial Series (Stock und Candle Sticks)

– Scatter Series (Punktwolke)

– Bubble Series (Blasen)

– Range Series (Bereiche).

Sie bilden die Basis für das Visualisieren der Daten aus SQL Datenbanken, stehen in unterschiedlichen Ausprägungen und Farben zur Verfügung und lassen sich auch gemeinsam einsetzen. So können etwa Balken nebeneinander oder gestapelt positioniert werden und mit einer Linie ergänzt einen Trend darstellen.

Visualisieren passend zu Corporate Design Vorgaben

Die GAPTEQ Komponente “Colour Scheme” ermöglicht über die bereits mitgelieferten Farbschemata hinaus das Hinterlegen eigener Farben. Dies bildet eine ideale Voraussetzung für die Umsetzung unternehmenseigener Corporate Design Vorgaben. Zudem punktet die Low Code Plattform GAPTEQ mit einer einfachen Bedienung und kostenattraktiven Lizenzierung. “GAPTEQ gilt daher zu Recht als eines der besten Tools für den Aufbau von Web Applikationen mit kompaktem Visualisieren von Daten direkt aus SQL Datenbanken”, resümiert Stefan zu Solms-Laubach, Marketing und Business Development bei GAPTEQ.

Weitere Informationen für Interessenten

Mehr zu den verschiedenen Chart Typen in GAPTEQ und wie sie Schritt für Schritt damit arbeiten, erfahren Interessierte in den GAPTEQ Feature Tipps. Eine interaktive Einführung in die Low Code Plattform bietet die GAPTEQ Komponenten Demo. Zur Verfügung steht GAPTEQ in einer FREE Version und einer BUSINESS Version. In kostenfreien Webinaren rund um GAPTEQ erfahren Einsteiger und Fortgeschrittene mehr zu den umfassenden Funktionalitäten und Möglichkeiten für den Aufbau von Web Anwendungen, Business Applikationen und Extranets.

Charts und Designs zum Testen und Loslegen

GAPTEQ stellt Templates und Beispielapplikationen zum kostenfreien Download bereit. Die GAPTEQ SAMPLE APPS Geräteverwaltung, Inventur und Forecast zeigen unter anderem, wie man Charts und Colour Schemes einsetzt und was damit möglich ist. Sie enthalten verschiedene Diagramme und Statistiken und zeigen unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Die GAPTEQ SAMPLE APPS funktionieren zusammen mit der FREE Version und der BUSINESS Version und bringen Demo Daten und eine Datenbank mit.

Über GAPTEQ

GAPTEQ ist eine moderne Low-Code-Plattform. Sie erlaubt Fachanwendern das Erstellen individueller Datenbankanwendungen und Web-Applikationen im direkten Zusammenspiel mit SQL-Datenbanken. Intuitiv per Drag & Drop, ohne HTML-Know-how oder Frontend-Programmierung. Unternehmen digitalisieren so ihre Prozesse und Teilprozesse und schließen Applikationslücken in der Datenarbeit. GAPTEQ ist einfach in der Handhabung, clever im Pricing, smart in der Technologie. Das von den Business-Spezialisten Hermann Hebben, Christian Stöllinger und Steffen Vierkorn im Jahr 2016 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz mit Entwicklung, Support, Vertrieb und Partner-Management im oberbayerischen Brannenburg. GAPTEQ ist On-Premise und für die Cloud verfügbar. www.gapteq.com

