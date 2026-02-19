Checkmarx stellt Integration für Kiro vor

Checkmarx Developer Assist bringt Echtzeit-Schwachstellenanalysen direkt in die KI-gestützte IDE

FRANKFURT, 19. Februar 2026 – Checkmarx, Marktführer für autonome, cloud-native Anwendungssicherheit, integriert mit Developer Assist IDE-native Sicherheitsfunktionen in Kiro. Damit steht KI-gestützte Anwendungssicherheit in Echtzeit unmittelbar in der Entwicklungsumgebung zur Verfügung. Die Integration ermöglicht es Entwicklern, Schwachstellen bereits während der Codeerstellung zu erkennen und zu beheben – ohne die IDE zu verlassen oder auf nachgelagerte CI/CD-Scans angewiesen zu sein.

Mit zunehmender Entwicklungsgeschwindigkeit treten Sicherheitsrisiken früher und häufiger auf. Developer Assist begegnet dieser Herausforderung, indem Schwachstellenanalysen direkt in den Kiro-Workflow eingebettet werden. So lassen sich Geschwindigkeit und Sicherheit im Entwicklungsprozess in Einklang bringen.

„In KI-gestützten Entwicklungsumgebungen wie Kiro muss Sicherheit mit der Geschwindigkeit der Entwickler Schritt halten“, so Jonathan Rende, Chief Product Officer bei Checkmarx. „Developer Assist bringt autonome, richtlinienbasierte Sicherheitsanalysen direkt in die IDE. Entwickler erkennen reale Risiken in Echtzeit, während AppSec-Teams über Checkmarx One zentrale Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten behalten. Mit dem Kiro-Agenten von Checkmarx können Entwickler bis zu 90 Prozent der sicherheitsbedingten Nacharbeit vor dem Commit vermeiden.“

Über die offizielle Checkmarx-IDE-Erweiterung lässt sich Developer Assist mit minimalem Einrichtungsaufwand in Kiro aktivieren. Die Unterstützung weiterer Entwicklungs-Workflows, einschließlich Command-Line Interfaces (CLIs), ist geplant. Nach der Authentifizierung analysiert Developer Assist den Quellcode sowie die Abhängigkeiten im aktiven Workspace und wendet automatisch die bestehenden Richtlinien aus Checkmarx One an. Eine Kiro-spezifische Konfiguration, proprietäre APIs oder experimentelle Integrationen sind nicht erforderlich.

Analyseergebnisse werden mit kontextbezogenen Details direkt in der IDE angezeigt und ermöglichen es Entwicklern, Schwachstellen frühzeitig im Softwarelebenszyklus zu beheben. Gleichzeitig fließen die Ergebnisse in Checkmarx One ein und bieten AppSec- und Engineering-Verantwortlichen eine einheitliche Sicht auf Risiken über Projekte und Teams hinweg.

Mit der IDE-nativen Integration für Kiro ermöglicht es Checkmarx Unternehmen, KI-gestützte Entwicklungsprozesse sicher zu implementieren. Schwachstellen werden von der ersten Codezeile an adressiert, während zentrale Governance-Strukturen erhalten bleiben. Eine vollständige Liste der IDEs, in denen Developer Assist kostenlos getestet werden kann, finden Sie unter: dev.checkmarx.com.

Über Checkmarx

Checkmarx ist Marktführer für autonome, cloud-native Anwendungssicherheit. Mit Checkmarx One profitieren Unternehmen von umfassendem Schutz, geringeren Entwicklungskosten und schnelleren Entwicklungszyklen. Die Plattform analysiert jährlich Billionen von Codezeilen und reduziert dabei die Schwachstellendichte um mehr als die Hälfte. Autonome Security Agents erkennen und neutralisieren KI-gestützte Bedrohungen über den gesamten Softwarelebenszyklus hinweg – und machen präventiven Schutz von Legacy-, modernen und KI-generierten Anwendungen skalierbar.

