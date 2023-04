CHERRY setzt für CHERRY XTRFY auf globale Gaming-Strategie

CHERRY fokussiert sich mit neuer Strategie rund um den jüngst gelaunchten Gaming-Brand CHERRY XTRFY auf globale Märkte mit einer kompletten Produktfamilie für kompetitives Gaming und eSports sowie einer starken Aufstellung an Partnern und Kooperationen

Auerbach in der Oberpfalz, 26. April 2023 – CHERRY, der Spezialist für Computer-Eingabegeräte und Marktführer im Bereich mechanischer Tastenschalter, setzt mit seinem neuen Gaming-Brand CHERRY XTRFY auf globalen Erfolg. Seit langem führend bei chinesischen Videospiel-Fans, erweitert CHERRY nun gezielt seine Präsenz durch eine weltweite Initiative im Bereich Gaming. Diese wurde mit Ankauf des renommierten Peripherieherstellers XTRFY Anfang des Jahres und dem Launch des neuen hauseigenen Gaming-Brands CHERRY XTRFY eingeläutet.

Mit dem schwedischen Peripheriehersteller XTRFY holte sich das Unternehmen mit Sitz in Auerbach einen Partner mit Wissen und Expertise aus dem kompetitiven Gaming-Segment mit an Bord. Und formte damit einen Brand mit idealen Bedingungen für eine Offensive im globalen Gaming-Markt.

Konsequente Fokussierung auf eSports und kompetitives Gaming

Die weltweite Gaming-Strategie erweitert CHERRY XTRFY nun konsequent mit ausgesuchten Kooperationen mit schlagkräftigen Partnern und Größen aus dem eSports unter dem Dach der XTRFY FAMILY. Dabei konnte CHERRY XTRFY mit SK Gaming, einer der weltweit bekanntesten Marken und eSports-Organisationen, einen starken sowie erfahrenen Partner für sich gewinnen.

Die XTRFY FAMILY wächst stetig durch weitere Sponsorships mit Teams und Größen des eSports mit globaler Reichweite. Zuletzt begrüßte CHERRY XTRFY das global erfolgreiche französische eSports-Team Vitality. Zu den weiteren Mitgliedern der Familie gehören aber auch Größen wie die norwegische eSports Organisation HEROIC und die Counter-Strike Legende FOREST, der bereits seit 2005 höchst erfolgreich ist sowie für XTRFY schon in der Produktentwicklung mitwirkte.

Technische Marktführerschaft in Kombination mit engen Verbindungen zum eSports

CHERRY XTRFY bietet ein komplettes Ökosystem an PC-Peripheriegeräten, von ergonomisch geformten Mäusen über präzise mechanische Tastaturen, hochwertige Headsets, Mousepads und Mikrofone. Eine große Auswahl an Tastaturen und Mäusen ist vom Kunden komplett individualisierbar: von Tastaturkappen über Schalter oder dem Gehäuse ist jedes Produkt individuell zusammenstellbar für ein einzigartiges Produkterlebnis.

„Mit CHERRY XTRFY stellen wir den kompetitiven Charakter unserer Produkte unter Beweis, die schon immer einen hervorragenden Ruf unter kompetitiven Gamern hatten. Wir sind immer auf der Suche nach neuen Innovationen, dem besseren Produkt, der besseren Lösung für den Gamer, der gewinnen will. Jedes Produkt, jede Partnerschaft und Zusammenarbeit tragen dazu bei.“ Rene Schulz, Vice President Business Unit Peripherals bei CHERRY

Auf einem großen Release Event am 26. April 2023 im Xperion in Köln stellte der Gaming-Brand seine globale Strategie und die neuesten Produkt-Releases vor: das CHERRY MX 8.2 TKL WIRELESS, CHERRY MX-LP 2.1 COMPACT WIRELESS, CHERRY MX 3.0S WIRELESS, die XTRFY K5-Keyboard-Serie und die XTRFY M8 Wireless. Das Herzstück der CHERRY-Tastaturen ist die CHERRY Advanced Wireless Technology und CHERRY MX-Tastentechnologie. Die CHERRY Advanced Wireless Technology ist ein spezieller Low-Latency-Modus (LLM), der eine brandneue, superschnelle Bluetooth-Technologie nutzt und damit die Reaktionszeit entscheidend verkürzt – ein unschlagbarer Vorteil im kompetitiven Gaming. Die CHERRY-Tastentechnologie mit den CHERRY MX-Schaltern ist weltweit führend und wird komplett in Deutschland entwickelt und produziert. Sie bietet überragende Tastenhaptik, unübertroffene Präzision und, je nach MX-Schalter-Derivat, fein abgestimmte taktile, hörbare oder lineare, direkte Rückmeldungen, die für schnelle Wettbewerbssituationen 100 Prozent zuverlässig sind.

Die ebenfalls vorgestellte XTRFY K5-Keyboard-Serie besticht durch ihr kompaktes 65-Prozent-Design und ist in zwei Standardversionen oder individualisierbar verfügbar. In der Standardversion ist das XTRFY K5 Keyboard mit einer Auswahl an CHERRY MX-Schaltern verfügbar und bietet eine neue Super-Scan-Technologie, die jeden Tastenanschlag noch schneller erkennt und umsetzt. In der individualisierbaren Version ist jede Tastaturkappe, der Rahmen sowie die mechanischen Tasten nach Geschmack zusammenstellbar. Die XTRFY M8 Wireless ist eine kabellose Gaming-Maus mit einer langen Akkulaufzeit, einem hochauflösenden Sensor und einer besonders niedrigen Tastenhöhe an der Vorderseite für maximale Präzision. Dabei wiegt sie nur 55 Gramm.

CHERRY XTRFY in Zukunft – Neue Gaming-Produkte und mehr Fokus auf eSports

In naher Zukunft plant CHERRY XTRFY, unter dem Dach der neuen Marke weitere überzeugende Produkte für Gaming-Profis, Enthusiasten und passionierte Gamer auf den Markt zu bringen. Mit einer globalen Gaming-Strategie und einem stetig wachsenden Partnernetzwerk und verstärktem Fokus auf eSports wird CHERRY XTRFY seine Präsenz als Gaming-Marke weltweit auf- und ausbauen.

Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein globaler Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräte wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Büro- & Hybrid-Arbeitsplätze, Industrie und Gesundheitswesen. Seit seiner Gründung im Jahr 1953 steht CHERRY für innovative, qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden entwickelt werden.

CHERRY hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in den Produktionsstätten in Auerbach (Deutschland), Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in den verschiedenen Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona, Paris, Kenosha, Taipeh und Hongkong.

Weitere Informationen sind online verfügbar unter: www.cherry.de

Firmenkontakt

CHERRY Europe GmbH

Holger Daßler

Cherrystraße 1

91275 Auerbach

+49 9643 2061 541



http://www.cherry.de

Pressekontakt

rtfm GmbH

Sven Schirmer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

+49 911 310 910 0



http://www.rtfm-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.