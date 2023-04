Sichler Haushaltsgeräte Mobiler Mini-Kühlschrank

Genial zum Mitnehmen: kühlt und wärmt sogar – ganz nach Wunsch

Kalte Getränke immer auf Vorrat – ob beim Camping am See oder im Büro: Der Mini-Kühlschrank von Sichler

Haushaltsgeräte lässt sich wahlweise an einer Standard-Steckdose oder am Zigarettenanzünder im Auto

betreiben. Schon kühlt er auf bis zu -5 °C herunter!

Perfekt auch für ein warmes Mittagessen: Man hält sein Essen gekühlt frisch, bis man Hunger bekommt. Die

Wärmefunktion mit bis zu 65 °C übernimmt dann den Rest!

Perfekt für unterwegs: Am Tragegriff transportiert man den mobilen Kühlschrank ganz bequem. Und dank

ECO-Modus lässt er sich auf Wunsch sogar besonders sparsam betreiben.

Hochwertig und kompakt: Mit 14 Litern Stauraum finden allerlei Getränke und Lebensmittel Platz. Dabei

weiß man dank großem Sichtfenster immer, was sich im Inneren befindet. Und am Display hat man die

Temperatur stets im Blick!

– Mobiler Mini-Kühlschrank mit Wärm-Funktion: 14 Liter Volumen

– Gehäusefarbe: schwarz

– Leistungsaufnahme: max. 58 Watt

– Variable Stromversorgung: per 230 Volt oder 12-Volt-Zigarettenanzünder

– Tiefe oben: 17,5 cm, Tiefe unten: 23,5 cm, Innenmaße: 21 x 33,5 cm, Sichtfenster: 18,5 x 8,2 cm,

Gewicht: 4,3 kg

– Mini-Kühlschrank inklusive Stromkabel, Kfz-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107397483

Preis: 116,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-6149-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX6149-3003.shtml

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/6EncYRsE9PbkbmR

PEARL – Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR

