cit auf der KommDIGITALE 2024

Die Experten für E-Government präsentieren auf der Fachmesse für die digitale Kommune Produktinnovationen ihrer bewährten E-Government-Plattform cit intelliForm und diskutieren zum Virtuellen Bauamt.

Dettingen/Teck, 6. November 2024 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, wird mit seiner Plattform cit intelliForm auf der Fachmesse für die digitale Kommune, KommDIGITALE 2024 vertreten sein.

Am Gemeinschaftsstand des DATABUND e.V. stellen die Experten für die digitale Kommunalverwaltung Neuheiten in ihrem Produkt cit intelliForm vor.

Dazu gehören:

– cit intelliForm Composer 2025 – Online-Dienst direkt im Browser gestalten

– cit intelliForm WebComposer – Modellieren ohne lokale Installation

– cit intelliForm Server – jetzt mit Git-Integration zur effizienten Versionsverwaltung

– cit intelliForm Folders – neue Funktionen für das Antrags- und Fallmanagement

– cit intelliForm ServiceProxy – FIT-Connect in Kommunikationsprozesse einbinden

Thilo Schuster, neben seiner Position als geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH auch Leiter der Arbeitsgruppe Bauen und Planen beim DATABUND, moderiert am Donnerstag, den 21.11., zudem eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „DATABUND: Erfolgsfaktoren bei der Standardisierung von Daten und Prozessen zur Verwaltungsdigitalisierung mit XBau“. Dabei soll der Erfolg von XBau 2.0 aus verschiedenen Perspektiven bewertet und die Übertragbarkeit des Modells von der EfA-Lösung Bauen des Landes Mecklenburg-Vorpommern auf andere fachliche Bereiche Projekte erörtert werden.

Gemeinsam mit Jan Wessel vom bundesweiten Anbieter von Internet-Portalen und webbasierter Software, NOLIS GmbH, wird Klaus Wanner, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter der cit GmbH, darüber hinaus ebenso am 21.11. einen Vortrag halten zum Thema „Datentransport mit FIT-Connect und FIM“.

Die KommDIGITALE bietet eine Vielzahl an Workshops, Seminaren und Veranstaltungen mit Top-Speakern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im KommDIGITALE Kongress sowie eine große Fachmesse zu Trends und Entwicklungen bei der Digitalisierung von Kommunen.

Weitere Informationen zur Veranstaltung, die vom 19. bis 21. November in der Stadthalle Bielefeld ausgetragen wird, und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es hier: https://kommdigitale.de/

Die cit GmbH ist am Gemeinschaftsstand des DATABUND e.V. – Stand F5-9 vertreten. Für die Terminvereinbarung für ein persönliches Beratungsgespräch oder eine kostenlose Eintrittskarte können sich Interessierte mit Frau Katrin Schubert, Tel: 07021 / 95085862, E-Mail: katrin.schubert@cit.de in Verbindung setzen.

Mehr Informationen zu den cit-Lösungen im Bereich Formularmanagement, Fallmanagement und Antragsmanagement für die öffentliche Verwaltung: https://www.cit.de/loesungen

Mehr Informationen zum Virtuellen Bauamt von cit:

https://www.cit.de/loesungen/das-cit-intelliform-virtuelle-bauamt-2x

Die cit GmbH ist ein führender Anbieter von flexiblen Low-Code-Plattformen im E-Government und Kundenservice mit Online-Formularen und Formularanwendungen, mit Formularserver und Formularmanagement, Workflows und sichererem Austausch von Dokumenten sowie mit integriertem Antrags- und Fallmanagement. Die innovative Produktfamilie cit intelliForm unterstützt öffentliche Auftraggeber und Unternehmen wie Banken und Versicherungen bei der webbasierten oder mobilen Umsetzung komplexer Antrags- und Verwaltungsabläufe. Die vollständig XBau-konforme Lösung cit intelliForm Virtuelles Bauamt (VBA) setzt Maßstäbe für digitale Bauanträge und öffnet bekannte Lösungen zum Baugenehmigungsverfahren für eine digitale Zukunft.

Zu den Kunden der cit gehören viele Behörden und Institutionen im öffentlichen Bereich wie die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, die Landeshauptstädte München, Stuttgart, Dresden und Erfurt sowie die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Die Produkte von cit werden auch von innovativen Partnern wie AKDB, dataport, komuna, msg group, Prosoz oder T-Systems erfolgreich eingesetzt.

Die cit GmbH wurde 1993 gegründet und hat ihren Stammsitz in Dettingen/Teck sowie Niederlassungen in Berlin, Bonn und Wernau (Neckar). Durch eine strategische Beteiligung der zur DSV-Gruppe gehörenden S-Management Services GmbH an der cit GmbH gehört das Unternehmen seit 2023 zur Sparkassen-Finanzgruppe. www.cit.de

