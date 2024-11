Wie Rückenwärmer jetzt gegen Schmerzen helfen

Herbstzeit – Rückenzeit

Der Herbst ist da – mit Regen, Wind und kühlem Wetter. Wer jetzt im Garten werkelt, sollte besonders vorsichtig sein. Ruckhafte Bewegungen und zu schweres Heben bei kalten Temperaturen sind Gift für die empfindliche Rückenpartie. Mit ein paar einfachen Tipps lassen sich lästige Rückenprobleme lindern. Beste Begleiter an kalten Tagen sind wärmespeichernde Rückenwärmer ( gesehen bei www.medima.de) mit qualitativ hochwertiger Angorawolle.

Wichtig ist auch bei regnerischem Wetter ausreichende Bewegung – und das am besten an der frischen Luft. Joggen ist dabei top. Denn kontinuierliches Laufen schützt gerade in der kühleren Jahreszeit vor drohenden Verspannungen der Muskulatur und stärkt die Rumpfmuskulatur. Bei Kälte ist dabei intensives Aufwärmen empfehlenswert: Dehnung der Beinmuskulatur und der Sehnen, Koordinationsübungen sowie Arm- und Schulterkreisen.

Schmerzhafte Verspannungen lösen

Egal ob Joggen, Walken, Wandern oder Yoga: Bewegung ist ein ganz einfaches Mittel gegen Verspannungen im Rücken. Ideal sind neben rückenfreundlichen Sportarten gezielte Rückenübungen, die die verspannte und verkürzte Muskulatur dehnen, lockern und kräftigen. So wird die Durchblutung und damit Regeneration des Muskelgewebes gefördert.

Rückenwärmer entspannen und lockern

Bei akuten Rückenschmerzen am besten keine schweren Dinge tragen und den Rücken auch im Alltag möglichst gerade halten. Außerdem können Rückenwärmer mit Angora helfen: Die Hohlfasern der Angorawolle speichern die vom Körper erwärmte Luft direkt am Schmerzpunkt. Das fördert die Durchblutung und lockert die Muskulatur.

Tipps für einen schmerzfreien Rücken

Wer seinem Rücken etwas Gutes tun und Schmerzen vorbeugen will, sollte neben ausreichend Bewegung auf ein normales Gewicht achten. Bequeme und weiche Schuhe fördern ergonomisches Gehen. Vielfältige Ausdauersportarten lassen sich perfekt mit Gymnastik und Krafttraining kombinieren. Aber: In Sachen Training ist die Sportart weniger entscheidend als die Regelmäßigkeit. Wichtig ist deshalb, etwas zu suchen, das Spaß macht. Dann ist die Motivation dranzubleiben am größten.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

