Claranet realisiert skalierbare, hochsichere IT-Umgebung für Energieversorger e.optimum

Frankfurt am Main, 10.03.2022: Der Managed Service Provider Claranet unterstützt den Digitalisierungskurs des Energieversorgers e.optimum mit einer IT-Infrastruktur auf Basis von dedizierten Servern und einem Firewall Cluster, die im Rechenzentrum von Claranet redundant betrieben wird.

e.optimum, Deutschlands größte unabhängige Energie-Einkaufsgemeinschaft für Strom und Erdgas, reagiert mit seiner Entscheidung für die neue IT-Umgebung auf gewachsene Anforderungen: Kunden erwarten verstärkt digitale Prozesse, zudem nehmen die Kundenzahlen um jährlich rund zehn Prozent zu. In der Folge steigt auch der Speicherbedarf um rund 30 Prozent pro Jahr.

Realisiert hat Claranet eine IT-Umgebung bestehend aus dedizierten Servern sowie HDD (Hard Disk Drive) und SSD (Solid State Drive) Storage. Den besonderen Performance- und Sicherheitsanforderungen von e.optimum kommt Claranet mit regelmäßigen, vollständigen und inkrementellen Backups sowie einem Disaster-Recovery-Konzept nach: Systeme und Daten werden sicher auf die hochverfügbare Disaster-Recovery-Plattform in einem zweiten Rechenzentrum von Claranet repliziert.

Die Migration erfolgte schrittweise. Da die Produktivumgebung nie vollständig ofine genommen wurde, kam es zu keinen Beeinträchtigungen während der Regelarbeitszeiten.

Von der neuen IT-Umgebung profitiert e.optimum durch mehr Performance und Effizienz der automatisierten und der mitarbeitergesteuerten Prozesse. So stieg beispielsweise die Verfügbarkeit der Parallelisierung von Hintergrundjobs um rund 40 Prozent. Zudem garantiert die hohe Skalierbarkeit der Infrastruktur, auch künftigen, aus der zunehmenden Digitalisierung der Energiebranche resultierenden Anforderungen gewachsen zu sein.

“Claranet hat sich für uns als langfristiger, zuverlässiger Partner erwiesen, der mit unseren steigenden Anforderungen Schritt halten und uns maßgeschneiderte, individuelle Lösungen bieten kann, mit denen wir unsere IT zukunftsorientiert aufstellen können”, sagt Malte Schönborn, IT Infrastruktur Manager bei e.optimum.

Der vollständige Anwenderbericht steht unter https://www.claranet.de/case-study/claranet-realisiert-hochsichere-infrastruktur-fuer-energieversorger-eoptimum zum Download zur Verfügung.

Über e.optimum

Seit 2010 ist die e.optimum AG kompetenter und verlässlicher Partner rund um die Themen Strom- und Erdgasversorgung, digitale Stromzähler und Messstellenbetrieb sowie kostenoptimierende Beratung. Als bundesweiter Energieversorger bündelt e.optimum den Energiebedarf ihrer kleinen und mittelständischen Gewerbe- und Industriekunden und kauft für sie an den günstigsten Handelsplätzen ein. Das garantiert Konditionen der Großindustrie und sichert echte und faire Marktpreise, die 1:1 weitergegeben werden. Das Unternehmen denkt zukunftsorientiert und bietet zusätzlich Ladestationen für E-Autos und E-Bikes und Direktvermarktung für Strom aus EEG-Anlagen. Heute vertrauen bereits 45.000 Unternehmen auf die nachhaltigen Energielösungen von e.optimum. Mit über 180 Mitarbeitenden und über eine Milliarde Euro Umsatz hat sich e.optimum als etabliertes Unternehmen in der Energiebranche gefestigt. Weitere Informationen gibt es unter www.eoptimum.de

Über Claranet

Claranet unterstützt Unternehmen mit innovativen Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services bei ihrer Digitalisierung. Der Managed Service Provider ist darauf spezialisiert, unternehmenskritische Umgebungen auf flexiblen Cloud-Infrastrukturen zu hosten und unter höchsten Sicherheits-, Performance- und Verfügbarkeitsanforderungen agil zu betreiben. Mit über 2500 Beschäftigten realisiert Claranet Private-, Public- und Hybrid-Cloud-Umgebungen. Betrieben werden die Cloud-Lösungen in 40 Rechenzentren sowie auf Public-Cloud-Infrastrukturen wie AWS, Google Cloud und Azure. Kunden wie die Aktion Mensch, Airbus, Leica und Gruner + Jahr vertrauen auf diese Services für ihre Portale, E-Commerce-Plattformen oder andere geschäftsrelevante Anwendungen. Die Cloud-Hosting- und Netzwerk-Services von Claranet entsprechen höchsten Standards für Datenschutz, Datensicherheit, Business Continuity Management sowie Qualitätsmanagement. In Studien von renommierten Analystenhäusern belegt Claranet regelmäßig Spitzenpositionen, etwa in Gartners “Magic Quadrant 2020” für “Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe” sowie im ISG-Report “ISG Provider Lens™ – Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2021”. Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.de

