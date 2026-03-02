CMC Markets bietet kommissionsfreien Handel für europäische Aktien-CFDs an

Frankfurt am Main, 2. März 2026– CMC Markets ( www.cmcmarkets.com), ein weltweit führender Anbieter von Online-Trading für Privatanleger und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner, macht den Handel mit europäischen Aktien-CFDs jetzt noch attraktiver. Kunden handeln ab sofort über 2.500 CFDs auf Aktien aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und vielen weiteren europäischen Ländern und verschiedenen Branchen kommissionsfrei*. Dabei sind Long- und Short-Positionen möglich, es fallen lediglich Spreads sowie Finanzierungskosten für über Nacht gehaltene Positionen an.

„Nicht nur große Indizes wie der MSCI World haben das Problem einer hohen Gewichtung US-amerikanischer Aktien, auch viele Trader und Anleger haben sich in den vergangenen Jahren zu stark auf bekannte Namen wie Nvidia, Apple, Amazon und Microsoft fokussiert“, so Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. „Diese Schieflage kann gefährlich werden, weshalb es sinnvoll sein könnte, den Blick jetzt wieder stärker auf die heimischen Märkte zu richten und den sogenannten Home-Bias-Effekt bewusst einzusetzen.“

So sind US-Aktien im MSCI-World-Index aktuell mit rund 71 Prozent (Stand: Januar 2026) gewichtet. Es folgen Japan mit etwa 5,5 Prozent, Großbritannien mit 3,7 Prozent und Kanada mit 3,4 Prozent. „Der Abstand zwischen den USA und den nachfolgenden Ländern ist frappierend. Eine deutliche Korrektur in den US-Indizes würde sich dementsprechend stark auf die Wertentwicklung eines MSCI-World-Investments auswirken. Ähnlich verhält es sich bei direkten Engagements in US-Einzelaktien, die sich in vielen privaten Depots in den vergangenen Jahren zu einem erheblichen Klumpenrisiko entwickelt haben“, so Lipkow weiter.

Dabei muss die potenzielle Gefahr nicht ausschließlich von fallenden Aktienkursen ausgehen. Auch eine erneute Abwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro hätte spürbare Auswirkungen. Da US-Aktien in Dollar gehandelt werden, unterliegen europäische Investoren zusätzlich einem Währungsrisiko. Verliert der Dollar gegenüber dem Euro an Wert, reduziert dies – bei unveränderten Kursen – den in Euro umgerechneten Wert der gehaltenen Positionen.“Auch aus dieser Perspektive erscheint eine breitere globale Diversifikation sinnvoll“, empfiehlt Lipkow.

* 0 % Kommission bezieht sich auf die Orderprovision für europäische inkl. britische Aktien-CFDs. Spreads und gegebenenfalls Finanzierungskosten können anfallen, exkl. griechische Aktien-CFDs.

Die CMC Markets Germany GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer 154814 zugelassenes und reguliertes Unternehmen und eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der CMC Markets UK Plc mit Sitz in London, einem der weltweit führenden Anbieter von Online-Trading und Plattform-Technologielösungen für institutionelle Partner. CMC Markets bietet Anlegern die Möglichkeit, Differenzkontrakte (Contracts for Difference oder kurz „CFDs“) über die Handelsplattform „Next Generation“ oder den Metatrader 4 (kurz „MT4“) zu traden. Anleger können über 12.000 verschiedene Werte als CFDs handeln, darunter Indizes, Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Exchange Traded Funds (ETFs) sowie Krypto-/Währungspaare. Für institutionelle Partner steht eine breite Palette an Firmenkonten, API-, White- oder Grey-Label-Lösungen zur Verfügung. Die 1989 von Peter Cruddas in London gegründete Unternehmensgruppe verfügt heute über Büros u.a. in Deutschland, Australien und Singapur. CMC Markets Plc ist an der Londoner Börse notiert. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.cmcmarkets.de und www.cmcmarkets.com/group/

Disclaimer

Die Inhalte dieser Pressemitteilung/dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation der CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend „CMC Markets“) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Sie sollten nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Die Inhalte sind niemals dahin gehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Inhalte nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die in den Inhalten wiedergegebenen Bewertungen, Schätzungen und Prognosen reflektieren die subjektive Meinung des jeweiligen Autors bzw. der jeweils zitierten Quelle, können jederzeit Änderungen unterliegen und erfolgen ohne Gewähr. In jedem Fall haftet CMC Markets nicht für Verluste, welche Sie direkt oder indirekt durch eine Anlageentscheidung erleiden, die Sie aufgrund der Inhalte getroffen haben.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 70% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Sie sollten auch unsere Risikowarnungen für die jeweiligen Produkte lesen. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft.

