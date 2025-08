Coaching-Kompetenz für moderne Führungskräfte

Digital Leadership: Mit Coaching, Haltung und digitaler Souveränität Führung neu gestalten – IHK-zertifiziert, praxisnah und zukunftsorientiert

Hannover, August 2025 – Digitale Transformation, neue Arbeitswelten, wachsender Veränderungsdruck: Die Anforderungen an Führungskräfte steigen – und verändern sich grundlegend. Wer heute Teams führen will, braucht mehr als Erfahrung und Tools. Es braucht Haltung, Kommunikation auf Augenhöhe und die Fähigkeit, Menschen in Veränderungsprozessen wirksam zu begleiten.

Die berufsbegleitende Coaching-Ausbildung „Führung in modernen Geschäftswelten (IHK)“ der New Era of Presenting vermittelt genau diese Kompetenzen – mit Fokus auf moderne, digitale und empathische Führung.

Der Wandel ist längst da. Doch viele Führungskräfte agieren noch immer mit Methoden von gestern.

Leadership neu gedacht – mit Coaching-Ansatz, digitaler Souveränität und Kommunikationsstärke

In zehn praxisnahen Modulen lernen die Teilnehmenden, wie sie mit Coaching-Methoden, klarer Sprache und innerer Haltung Orientierung geben, Entwicklung fördern und Veränderungen gestalten – sowohl im persönlichen Kontakt als auch in digitalen Formaten.

Das Ziel: Führung, die inspiriert – statt nur verwaltet.

Die Ausbildung kombiniert klassische Leadership-Themen mit modernen Ansätzen aus Coaching, Persönlichkeitsentwicklung und Kommunikation. Besonders im Fokus:

– Kommunikation in hybriden Teams

– souveräner Umgang mit digitalen Tools

– Coaching als Führungsinstrument

– persönliche Reflexion und Haltung

Am Ende steht ein offizielles IHK-Zertifikat – und ein individuelles Leadership Statement, das Führung greifbar und wirksam macht.

Wirtschaftlicher Hintergrund: Führung entscheidet über Veränderungserfolg

Immer mehr Unternehmen erkennen: Digitale Technologien allein reichen nicht aus. Es sind die Menschen, die Veränderung tragen – oder blockieren. Und genau hier entscheidet sich der Erfolg.

Führungskräfte, die ihre Rolle reflektieren und Coaching-Kompetenz aufbauen, schaffen Vertrauen, fördern Zusammenarbeit und sichern langfristig Innovationskraft.

Ein Entwicklungsraum statt Schnellkurs

Die Ausbildung läuft über ein Jahr, in festen Gruppen – mit ausreichend Zeit für Anwendung, Austausch und persönliche Entwicklung. Sie richtet sich an Führungskräfte aller Branchen, die in komplexen, digitalen oder unsicheren Umfeldern souverän agieren wollen.

Fazit:

Moderne Führung beginnt bei der eigenen Haltung – und zeigt sich in der Kommunikation. Die Coaching-Ausbildung der New Era of Presenting bietet den strukturierten Rahmen, die professionelle Begleitung und die persönliche Tiefe, die es braucht, um Digital Leadership wirksam zu gestalten.

