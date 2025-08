Kommunikation als Schlüssel im Tech-Alltag

Tech-Kommunikation neu gedacht: Wenn Entwickler und Projektleiter klarer sprechen – steigt die Wirkung im ganzen Unternehmen

Hannover, August 2025 – In einer Zeit, in der IT-Fachkräfte für Digitalisierung, KI und Transformation entscheidend sind, scheitert der Wandel oft an einem ganz anderen Punkt: an der Kommunikation. Komplexe Themen, die nicht ankommen. Fachwissen, das im Meeting untergeht. Technische Expertise, die sich selbst im Weg steht.

Genau hier setzt die „New Era of Presenting“ an – mit einem speziell entwickelten Kommunikationstraining für IT und Tech.

Ziel: Fachkräfte, Projektverantwortliche und technische Führungskräfte sollen lernen, ihre Ideen klar, verständlich und wirkungsvoll zu präsentieren – gegenüber Kunden, Kolleg:innen und Entscheidern.

Technik trifft Klartext – ein Trainingsansatz mit System

Ob Softwareentwicklung, Systemarchitektur oder Data Science – viele Tech-Profis haben nie gelernt, komplexe Inhalte auf den Punkt zu bringen. Und noch weniger, dabei auch souverän, ruhig und überzeugend zu wirken.

Das Trainingskonzept der Tech Talk Mastery – entwickelt von Rhetorik-Coach Tim Christopher Gasse – schließt diese Lücke.

In strukturierten Sessions trainieren IT-Teams nicht nur Rhetorik, sondern auch Haltung, Sprache und Wirkung. Mit einem Mix aus Praxisübungen, konkreten Tools und KI-gestützter Vorbereitung entsteht ein neues Selbstverständnis: „Meine Kommunikation ist genauso professionell wie mein Code.“

Aktuelle Entwicklung: Kommunikation wird zur Schlüsselkompetenz in Tech-Projekten

Gerade in Transformationsphasen, bei Change-Projekten oder in agilen Teams ist die Fähigkeit, verständlich zu kommunizieren, längst nicht mehr optional. Fachkräfte müssen Entscheidungen mittragen, Kunden begeistern und ihre Roadmaps erklären können.

Unternehmen, die ihre Tech-Teams rhetorisch stärken, investieren nicht nur in Soft Skills – sie investieren in Projektklarheit, Kundenbindung und Innovation.

Warum klassische Präsentationstrainings nicht reichen

PowerPoint-Skills helfen wenig, wenn nervöse Stimmen, fehlende Struktur oder technische Fachsprache den Auftritt sabotieren. Die „New Era of Presenting“ setzt stattdessen auf tiefgreifende Kompetenzentwicklung:

– verständlich erklären

– klar argumentieren

– souverän auftreten – auch vor der Kamera

– KI-Tools sinnvoll nutzen

Was Teilnehmende erleben:

– Aha-Momente durch einfachere Sprache

-Greifbare Fortschritte im Auftreten

-Mehr Selbstbewusstsein in Meetings und Präsentationen

Fazit:

Das Zeitalter technischer Kommunikation braucht mehr als Tools – es braucht Menschen, die sich trauen, sich zu zeigen. Menschen, die Verantwortung übernehmen – nicht nur in Codezeilen, sondern auch in Gesprächen, Pitches und Präsentationen.

Mit der Tech Talk Mastery erleben IT-Profis, was es heißt, durch Sprache Wirkung zu erzeugen – und damit Projekte, Teams und Unternehmen spürbar voranzubringen.

New Era of Presenting steht für moderne, wirksame Präsentations- und Kommunikationstrainings im Business-Kontext. Das speziell entwickelte Tech-Kommunikationstraining richtet sich an IT- und Tech-Teams, die ihre Wirkung in Meetings, Präsentationen und Kundengesprächen deutlich verbessern wollen.

Ob Softwareentwicklung, Projektleitung oder technischer Vertrieb – mit klarer Sprache, strukturierter Argumentation und souveränem Auftreten stärken wir die kommunikative Kompetenz von Fachkräften. Die Kombination aus Rhetorik, KI-Tools und praxiserprobten Methoden macht technische Inhalte verständlich und erzeugt Vertrauen – intern wie extern.

Seit über 10 Jahren begleiten wir Unternehmen dabei, ihre Kommunikation auf ein neues Level zu heben: persönlich, professionell und zukunftsorientiert.

