Präsentieren ist die neue Führung

In der New Era of Presenting entwickeln Mitarbeitende Selbstbewusstsein, Struktur und Wirkung – für echte Präsenz in Meetings und im Business.

Hannover, August 2025 – Präsentationen sind längst nicht mehr nur Tools der Informationsvermittlung. Sie sind zur Bühne für persönliche Wirkung, emotionale Überzeugung und digitale Souveränität geworden. Das zeigt sich nicht nur in der wachsenden Unsicherheit vieler Mitarbeitenden im Umgang mit Meetings, Kameras oder KI-generierten Inhalten – sondern auch in der wachsenden Nachfrage nach echten, menschorientierten Präsentationstrainings.

Mit dem Trainingskonzept „New Era of Presenting“ bietet Rhetoriktrainer und Leadership-Coach Tim Christopher Gasse ein innovatives Weiterbildungsformat, das klassische Rhetorik, KI-Kompetenz und persönliche Entwicklung verbindet – und dabei gezielt auf die neuen Anforderungen in der modernen Arbeitswelt reagiert.

„Es geht nicht mehr darum, Präsentationen technisch zu überleben. Es geht darum, als Mensch zu überzeugen – klar, souverän und präsent“, so Gasse.

Fokus auf Menschen statt Foliensätze

Im Zentrum steht das K.I.S.S.-Framework – ein pragmatisches Modell, das Kommunikation, Selbstbewusstsein und smarte KI-Tools miteinander verzahnt. Ziel ist es, Mitarbeitende in die Lage zu versetzen, mit klaren Botschaften, strukturierter Sprache und starker Präsenz aufzutreten – egal ob vor Publikum, im digitalen Raum oder im kritischen C-Level-Meeting.

Der Trend: Präsentieren wird zur Führungsaufgabe

Die vergangenen Monate haben gezeigt: Präsentationen sind heute eng mit Führung, Veränderungsbereitschaft und Unternehmenskultur verknüpft. Wer als Teamleitung oder Projektverantwortlicher überzeugen will, braucht mehr als gute Inhalte – er oder sie braucht Persönlichkeit, Überzeugungskraft und Authentizität.

„Wir beobachten, dass viele Unternehmen zwar in Technik investieren, aber die rhetorisch-kommunikativen Fähigkeiten ihrer Teams vernachlässigen. Genau hier setzen wir an: Wir trainieren nicht PowerPoint – wir trainieren Präsenz“, erklärt Gasse.

KI als Verstärker – nicht als Ersatz

Während viele Unternehmen beginnen, KI-Tools wie ChatGPT oder Präsentationsassistenten einzusetzen, fehlt es häufig an Know-how im Umgang mit diesen Technologien. Im Training lernen Teilnehmende nicht nur, wie sie KI für ihre inhaltliche Vorbereitung nutzen, sondern auch, wie sie dabei authentisch bleiben – und ihre eigene Wirkung verstärken, statt sich hinter Tools zu verstecken.

Mehr als ein Training – eine Reise zu mehr Selbstsicherheit

Die Formate sind bewusst so gestaltet, dass sie über klassische Rhetorik hinausgehen. Präsentieren wird als Transformationsprozess verstanden – eine Reise von der Unsicherheit zur Ausdrucksstärke. Ob Lampenfieber, Unsicherheit in Videocalls oder Unklarheit in der Botschaft: Die New Era of Presenting bietet eine klare Struktur, praxisnahe Strategien und individuelle Begleitung.

Präsentieren mit Haltung. Sprechen mit Wirkung. Führen mit Klarheit.

Das ist die Vision von Tim Christopher Gasse und seinem Team. Unternehmen, die heute in Präsentationskompetenz investieren, investieren in Zukunftsfähigkeit – denn die Fähigkeit, souverän zu sprechen, entscheidet in der digitalen Arbeitswelt über Wirkung, Vertrauen und Führungskraft.

New Era of Presenting steht für eine neue Art, Präsentationen zu denken – und zu leben. Wir verbinden Rhetorik, Persönlichkeitsentwicklung und KI-Kompetenz in praxisnahen Trainings für Unternehmen, Teams und Führungskräfte.

Im Mittelpunkt steht der Mensch: seine Präsenz, seine Botschaft und sein Mut, in einer komplexen Geschäftswelt klar und souverän zu kommunizieren. Unser K.I.S.S.-Framework (Keep It Structured & Strong) zeigt, wie Klarheit, Struktur und Authentizität zum Gamechanger in Meetings, Pitches und Präsentationen werden.

Seit 2010 begleiten wir Unternehmen dabei, interne Kommunikation zu stärken, Mitarbeitende zu befähigen und eine lebendige Präsentationskultur aufzubauen – analog wie digital, vor Publikum wie vor der Kamera.

Wir glauben: Präsentieren ist keine Technikfrage, sondern eine Frage der Haltung. Und der Schlüssel zu mehr Wirkung, Sichtbarkeit und Vertrauen in der neuen Business-Welt.

Kontakt

New Era of Presenting

Tim Christopher Gasse

Gehägestraße 20G

30655 Hannover

0800881110



https://neweraofpresenting.de/

