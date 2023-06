connect conference 2023: Gipfeltreffen der Telekommunikationsbranche diskutiert Trends und Technologien der Zukunft

Am 14. und 15. Juni 2023 lädt connect zu einem exklusiven Networking-Event in Dresden mit hochkarätigen Referenten und Branchenakteuren ein.

München, 12. Juni 2023. Am 14. und 15. Juni 2023 diskutieren Spitzenvertreter der Telekommunikationsbranche auf der connect conference 2023 über Trends und Kommunikationstechnologien der Zukunft. Das von connect organisierte, exklusive Networking-Event und Gipfeltreffen der Telekommunikationsbranche findet bereits zum neunten Mal statt – erneut in Dresden, Sachsen. Auch der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, nimmt an der Veranstaltung teil. Auf dem Programm stehen spannende Vorträge und Panels rund um die Schwerpunktthemen Mobilfunk, Festnetz, Konnektivität und erstmals auch Halbleiter. Hochkarätige Referenten diskutieren zu vielen Aspekten der Digitalisierung – von 5G zu 6G, Auswirkungen von 5G auf Robotik, Sicherheit in Mobilfunknetzen und chipbasierte IoT-Lösungen.

Der Ministerpräsident des Freistaates Sachsen, Michael Kretschmer, diskutiert auf dem Panel „Die Rolle der Sächsischen Chipindustrie bei der Digitalen Transformation in Europa“ am ersten Tag der Konferenz. „Die Region Dresden ist bereits heute der größte europäische Standort für Mikroelektronik, Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Ausrichtung der connect conference stärkt auch die Wahrnehmung von „Silicon Saxony“ als herausragender Innovationsstandort in Europa“, sagt Michael Kretschmer.

Dirk Waasen, Verlagsleiter WEKA Media Publishing GmbH, sagt: „Unsere connect conference bringt hochkarätige Referenten und Branchenakteure zusammen – für zwei Tage voller Einblicke und Networking. Wir decken alle Themen ab, die für Mobilfunk und Festnetz und auch für die Chipindustrie relevant sind. Ich freue mich auf eine großartige Veranstaltung.“

O2 Telefonica ist exklusiver Partner der Konferenz; weitere Partner sind 5G Lab Germany, aws, Bosch, Deutsche Funkturm, GlobalFoundries, Hilton Dresden, Huawei, Infineon, Keysight Technologies, NGMN Alliance, NTT DATA, opticoms, Rohde & Schwarz, Sachsen GigaBit, Stadt Dresden, umlaut, VANTAGE TOWERS und Vodafone.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://connect-conference.info/

TECHNIK. TRENDS. FASZINATION.

Diesem Motto hat sich die WEKA Media Publishing GmbH verschrieben. Mit ihrer Premium-Medienmarke connect als Herzstück, zu deren Familie auch die Brands connect channel, connect conference, connect professional und connect living gehören, sowie den Marken AUDIO, stereoplay, COLORFOTO, PC Magazin und PCgo, begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten. Sowohl Print als auch Digital sind hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Testlabor steter Anspruch. Nicht zuletzt deswegen gehört die WEKA Media Publishing GmbH zu Deutschlands größten Technikverlagen und bietet darüber hinaus ein in der Verlagslandschaft einzigartiges Testlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen.

Weitere Informationen unter www.weka-media-publishing.de

