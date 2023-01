connect testet Service-Apps der Mobilfunk-Discounter

1&1 holt den Gesamtsieg, Platz zwei geht an Blau, Platz drei an Congstar. Blau und Otelo erzielen die höchste Punktzahl in der Kategorie Sicherheit.

Munchen, 25. Januar 2023 – Welcher alternative Mobilfunkanbieter bietet seinen Kunden den besten Service per App? Dieser Frage ist die Medienmarke connect zum vierten Mal in seinem Service-Test nachgegangen und hat die Apps von zehn Mobilfunk-Discountern in den Kategorien Vertragsfunktionen, Funktionen zu Tarifen, Kosten und Rechnung sowie Service getestet und verglichen, mit insgesamt 30 Unterkategorien. Im Mittelpunkt: die Sicherheit der Nutzerdaten. Diese unterzog der global agierende Infrastruktur- und Benchmarkingspezialist umlaut, Teil von Accenture, einer detaillierten Analyse. Betrachtet wurden die Apps der Mobilfunk-Discounter 1&1, Aldi Talk, Blau, Congstar, Freenet Mobilfunk, Klarmobil.de, Lidl, Otelo, Smartmobil.de und Yourfone.de.

Während die Funktionalität und der Service bei connect getestet wurden, führte umlaut in puncto Sicherheit objektive Tests in vier Unterkategorien durch: Schutz persönlicher Daten, Verbindungssicherheit und Verschlüsselung, Integritätsverlust und Rechteausweitung sowie Absicherung des App-Quellcodes. Der wichtigste Aspekt war dabei die Umsetzung des Datenschutzes, dieser erhielt die höchste Gewichtung.

1&1 holt in diesem Jahr den ersten Platz mit der Note „überragend“ und 956 von 1.000 Punkten. Die App punktet mit Funktionsvielfalt und flüssiger Performance, in puncto Sicherheit erhält sie sehr hohe Punktzahlen in allen vier Unterkategorien. Blau kommt auf Platz zwei, seine Service-App erhält 941 Punkte und damit die Note „sehr gut“ – insbesondere das moderne Design und die transparente Menüführung überzeugen. Im Bereich Sicherheit erreicht Blau, zusammen mit Otelo, das insgesamt beste Testergebnis und die höchste Punktzahl in der Unterkategorie Schutz persönlicher Daten. Auf Platz drei folgt Congstar. Die Telekom-Tochter erhält 935 Punkte und ist ebenfalls „sehr gut“. Die Congstar-App verfugt uber viele Funktionen; sie ist zeitgemäß gestaltet, gut strukturiert und einfach zu bedienen. Die Testergebnisse für die Implementierung von Sicherheitsstandards sind sehr gut, beim Schutz der persönlichen Daten zeigen sie jedoch Verbesserungsmöglichkeiten auf. Knapp dahinter auf Platz vier, ebenfalls „sehr gut“ mit 931 Punkten, liegt Otelo. Die Mein Otelo App rangiert in Sachen Funktionalität ganz oben. In der Kategorie Sicherheit erzielt der Anbieter, zusammen mit Blau, das höchste Testergebnis und verbessert sich gegenüber dem Vorjahrestest von „befriedigend“ auf „überragend“. Otelo erhält die besten Punktzahlen in den Unterkategorien Verbindungssicherheit und Absicherung des App-Quellcodes. Auf den weiteren Plätzen folgen mit dem Testurteil „sehr gut“ Klarmobil.de mit 885 Punkten, dahinter Smartmobil.de Servicewelt und Yourfone.de Servicewelt mit jeweils 882 Punkten. Aldi Talk erhält 844 Punkte und Lidl Connect 834 Punkte; beide werden mit „gut“ bewertet.

Josefine Milosevic, Redakteurin bei connect, sagt: „Mein Glückwunsch geht an 1&1 für den erneuten Sieg. Hinsichtlich der Funktionalität haben wir in unserem Test bei keiner App Mängel festgestellt. Besonderen Wert legen wir auf den Aspekt Sicherheit, den unser Partner umlaut getestet hat. Hier sichern sich punktgleich Blau und Otelo die ersten Plätze. Beide Anbieter erhalten die Security-Note „überragend“. Erfreulich ist, dass sich fast alle Apps trotz zusätzlicher Tests insgesamt gegenüber dem letzten Jahr in puncto Sicherheit gesteigert haben.“

Den gesamten Artikel finden Sie unter: https://www.connect.de/3203262

Haftungsausschluss: Die Testergebnisse, die in dem vorliegenden Text genannt werden, basieren auf dem Zeitpunkt ihrer Erhebung. Die Testung garantieren nicht die Überprüfung sämtlicher möglicher Angriffe oder die Entdeckung aller Schwachstellen. umlaut übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für die Verwendung oder Verlässlichkeit des Inhalts des vorliegenden Texts.

