Consist – Solution Partner of the Year Germany von Cisco

IT/OT-Projekt von Consist senkt Energiekosten in der industriellen Fertigung um bis zu 30%

Kiel – Nachdem der Award feierlich in San Diego im Rahmen des Cisco Partner Summits 2025 an Consist verliehen wurde, ist er nun in Deutschland eingetroffen. Bernd Tauber, Partner Account Executive bei Cisco/Splunk, überreichte die Auszeichnung des „Sustainability Partner of the Year Germany“ am 4.12.2025 an das Team von Consist in deren Kieler Headquarter. Damit wurde Consist zugleich der Solution Partner of the Year Germany von Cisco.

IT/OT-Daten zusammenführen, analysieren und Energiekosten senken

Welches Potenzial sich für die Senkung von Kosten und Emissionen durch die gezielte Nutzung von Daten für das Gebäudemanagement oder die industrielle Fertigung ergibt, ist erstaunlich und war ausschlaggebend für die Auszeichnung. In einem innovativen Energiemanagement-Projekt konnten Splunk Consultants von Consist aufzeigen, wie sich durch Zusammenführung und Analyse der relevanten IT/OT-Daten Energiekosten in der industriellen Fertigung um 20-30% senken lassen. Weitere Informationen zum Projekt sind auf der Unternehmensseite hinterlegt. Auch im Bereich der Energiekosten für Gebäude und IT-Infrastrukturen konnten die Datenspezialisten in weiteren Kundenprojekten nachhaltige Erfolge erzielen.

Um Unternehmen einen schnelleren Einblick in die Möglichkeiten des Energiemanagements durch Daten zu geben, arbeitet das Team von Consist gerade an einem sogenannten Demo-Lab. Darin soll die Leistungsfähigkeit der zugrunde liegenden IT-Technologie bei der Erzeugung von IT/OT-Datentransparenz und der Identifizierung von Optimierungsbereichen komprimiert und eindrücklich vorgeführt werden.

Consist Software Solutions ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

IT-Beratung

Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

Betreuung von Anwendungen und Systemen (von Teilaufgaben bis hin zum kompletten Outsourcing)

Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Mitarbeiter von Consist aus.

Consist verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

