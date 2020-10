Consist spendet für das Hospiz Kieler Förde

Soziales Engagement mit regionalem Bezug

Consist Software Solutions unterstützt das Hospiz Kieler Förde mit einer Unternehmensspende in Höhe von viertausend Euro. Das Hospiz begleitet Menschen auf dem letzten Lebensweg.

Kiel – Der IT-Dienstleister Consist Software Solutions GmbH hat dem Hospiz Kieler Förde 4.000 Euro im September gespendet. Das Unternehmen spendet seit Jahren für einen guten Zweck mit regionalem Bezug – beispielsweise in 2019 für die Aktion Mach Mittag und in 2018 für das Kinderhaus Blauer Elefant. Hierbei entscheiden die Mitarbeitenden von Consist aus einer Vorauswahl, welcher Organisation das Geld jeweils zugutekommen soll.

“Ich bedanke mich sehr für Ihre großzügige Spende”, sagt Annika Weerts, Hospizleitung (Pflege) und Geschäftsführerin der Hospiz Kieler Förde gGmbH. Das Hospiz ist von Spenden abhängig und kann nun einen seit langem bestehenden Wunsch in die Realität umsetzen: Es soll ein Fahrradunterstand für die Mitarbeitenden sowie die An- und Zugehörigen der Gäste gebaut werden. “Der bewusste Verzicht auf das Auto ist immer häufiger ein Thema in der Gesellschaft und somit auch bei uns, ebenso wie das Fit-Halten unserer Körper. Damit die Räder sicher und geschützt untergebracht werden können, möchten wir gerne diesen Fahrradunterstand installieren”, erläutert Annika Weerts den geplanten Verwendungszweck.

Über das Hospiz Kieler Förde

Hospize begleiten Menschen auf ihrem letzten Lebensweg. Außerdem tragen sie die Themen Tod und Sterben in die Öffentlichkeit, klären darüber auf und versuchen, Ängste abzubauen.

Das Hospiz Kieler Förde existiert seit 2005; seit 2012 ist es in einem neu gebauten Gebäude in Kiel ansässig. Hier beherbergt es bis zu 16 Gäste. Ein interdisziplinäres Team aus den Bereichen Pflege, Sozialarbeit, Medizin, Seelsorge, Musiktherapie, Trauerbegleitung und Ehrenamt gibt ihnen und ihren Angehörigen Raum und Zeit für den persönlichen Weg des Abschiednehmens.

Spenden sind notwendig

Hospize sind auf Spenden angewiesen, da die Krankenkassen maximal 95% der Kosten anerkennen. Da das Hospiz Kieler Förde ebenfalls keine staatlichen Zuschüsse erhält, sind Spenden wichtig und willkommen, um die verbleibenden 5% der Kosten zu finanzieren.

Die Consist Software Solutions GmbH ist Spezialist für Digitale Transformation, IT Security und Managed Services.

Das ganzheitliche Dienstleistungs- und Lösungsangebot umfasst:

– IT-Beratung

– Design von IT-Architekturen und IT-Landschaften

– Konzeption, Entwicklung und Integration von individuellen IT-Lösungen

– Betreuung von Anwendungen und Systemen (Teilaufgaben bis komplettes Outsourcing)

– Vertrieb von Software-Produkten

Fundiertes Know-how von modernsten bis hin zu Legacy-Technologien zeichnet die mehr als 200 Beschäftigten von Consist aus. Consist verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung am Markt und ist an den Standorten Kiel und Frankfurt präsent.

Kontakt

Consist Software Solutions GmbH

Isabel Braun

Christianspries 4

24159 Kiel

0431 3993-629

isabel.braun@consist.de

https://www.consist.de