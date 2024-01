Controlware ist Palo Alto Networks Cortex eXtended Managed Detection and Response (XMDR) Partner

Mit der Kombination aus Palo Alto Networks Cortex XDR und Managed Services von Controlware stellen Unternehmen die Weichen für einen effizienten Security-Betrieb

Dietzenbach, 16. Januar 2024 – Controlware ist ab sofort Palo Alto Networks Cortex XMDR Partner. Damit gehört der IT-Dienstleister und Managed Service Provider zu einem ausgewählten Kreis von Channelpartnern, die aufgrund ihrer hohen Kompetenz bei der Umsetzung von Business-Anforderungen und nach dem erfolgreichen Abschluss anspruchsvoller Technik-, Sales- und Spezialisierungsprüfungen mit diesem Status ausgezeichnet wurden. Als Cortex XMDR Partner ergänzt Controlware die marktführende Detection- und Response-Lösung Cortex XDR um eigene Managed Services, um Kunden bei der Optimierung des SOC-Betriebs und bei der raschen Behebung von Cyberbedrohungen zu unterstützen.

Rainer Funk, Business Development Manager Information Security bei Controlware, erklärt: „Die Nachfrage nach Managed Detection- und Response-Services steigt rasant, und wir freuen uns sehr darauf, mit Palo Alto Networks und Cortex XMDR in diesem spannenden Umfeld durchzustarten. Als einer der führenden deutschen MSSPs sind wir hervorragend positioniert, um interne IT-Teams bei der Überwachung, der Analyse und der Behebung sicherheitsrelevanter Vorfälle zu unterstützen. So können wir die SOCs unserer Kunden nachhaltig bei ihrer täglichen Arbeit entlasten – und die Prozesse und das Security-Standing verbessern.“

„NextWave-Partner spielen während des gesamten Kundenlebenszyklus eine entscheidende Rolle, von der anfänglichen Qualifizierungsphase bis hin zur erfolgreichen Einführung unserer Technologie“, sagt Tom Evans, VP Worldwide Channel Sales bei Palo Alto Networks.

„Unternehmen sind heute über alle Netzwerke, Endpoints und Clouds hinweg auf effiziente und zuverlässige Detection- und Response-Funktionalitäten angewiesen. Aber die moderne Bedrohungslandschaft zu beherrschen, ist eine enorme Herausforderung“, erklärt Thomas Maxeiner, Cortex Sales Executive EMEA Central bei Palo Alto Networks. „Mit der erfolgreichen Spezialisierung als Cortex XMDR Partner erhalten die Managed-Services-Kunden von Controlware nun die beruhigende Gewissheit, dass die 24/7 verfügbaren Services, für die sie sich entschieden haben, kritische Sicherheitslücken zuverlässig schließen und den Aufwand beim täglichen Security-Betrieb nachhaltig reduzieren.“

Um die Spezialisierung zu erhalten, müssen Partnerunternehmen von Palo Alto Networks eigene, für Cortex XDR zertifizierte SOC-Analysten oder Threat Hunter beschäftigen, die rund um die Uhr verfügbar sind. Darüber hinaus müssen Partner für die XMDR-Spezialisierung erfolgreich anspruchsvolle Technik-, Vertriebs- und Spezialisierungsprüfungen abschließen. Die Cortex XMDR Partner verfügen über erfahrene Analysten, etablierte Betriebsprozesse und hochwertigen Kunden-Support und ermöglichen es ihren Kunden so, das Potenzial der marktführenden Security-Produkte von Palo Alto Networks voll auszuschöpfen. Auf diese Weise profitieren Unternehmen von lückenloser Transparenz sowie zuverlässigen Detection- und Response-Funktionalitäten über alle Netzwerke, Endpoints und Cloud-Assets hinweg – und das im Zusammenspiel mit marktführender Threat Prevention und tiefer Security-Expertise.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH zählt zu den Markt- und Qualitätsführern unter den IT-Dienstleistern und Managed Service Providern in Deutschland. Das Unternehmen ist Teil der Controlware Gruppe mit insgesamt rund 950 Mitarbeitenden und einem Umsatz von rund 380 Mio. Euro, zu der auch die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH gehören. Als Digitalisierungspartner von mittelständischen und großen Unternehmen sowie von Behörden und Einrichtungen der öffentlichen Hand entwickelt, implementiert und betreibt Controlware agile und resiliente IT-Lösungen in den Bereichen Network Solutions, Information Security, Data Center & Cloud, Collaboration, IT-Management und Managed Services – und unterstützen unsere Kunden dabei, die Weichen für einen wirtschaftlichen, zukunftssicheren und nachhaltigen IT-Betrieb zu stellen. Dabei stehen wir unseren Kunden in allen Projektphasen zur Seite: von der Beratung und Planung bis hin zur Realisierung und Wartung. Als MSP mit einem eigenen ISO 27001-zertifizierten Customer Service Center reicht unser Angebot von Betriebsunterstützung bis zu kompletten Managed Services für Cloud-, Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen. Zudem bieten wir umfassende Cyber Defense Services. Neben unserem eigenen flächendeckenden Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH, die gemäß ISO 9001-zertifiziert sind, unterhalten wir internationale Partnerschaften und sind so in der Lage, anspruchsvolle globale Projekte abzuwickeln. Seit unserer Gründung im Jahr 1980 arbeiten wir eng mit den national und international führenden Herstellern sowie innovativen Newcomern zusammen und sind bei den meisten dieser Partner im höchsten Qualifizierungsgrad zertifiziert. Besonderes Augenmerk legen wir auf die Nachwuchsförderung: Seit vielen Jahren kooperieren wir mit renommierten deutschen Hochschulen und betreuen durchgehend rund 50 Auszubildende und Studenten.

