Corendon Airlines startet mit großer Dynamik in die Sommersaison 2026

Kapazitätsausbau in Deutschland, Österreich, Polen und im Vereinigten Königreich

Corendon Airlines setzt den Expansionskurs konsequent fort und stärkt zur Sommersaison 2026 vor allem die

Präsenz in Deutschland, Österreich, Polen und im Vereinigten Königreich. Mit einer Flotte von 35 Flugzeugen und rund zehn Millionen Passagieren jährlich gehört die Ferienfluggesellschaft seit über 20 Jahren zu den etablierten Anbietern im europäischen Urlaubsverkehr.

Der Fokus im Sommer 2026 liegt weiterhin auf einer ausgewogenen, destinationsbezogenen Wachstumsstrategie. Die Türkei bleibt mit 50 Prozent der Gesamtkapazität und einem Plus im einstelligen Prozentbereich das wichtigste Reiseland im Flugplan. Griechenland, der zweitgrößte Zielmarkt, verzeichnet eine Steigerung von 12 Prozent, wobei speziell Heraklion als zentraler Treiber hervorsticht. Die Frequenzen nach Spanien werden im Sommer um mehr als 25 Prozent zulegen, während das Ganzjahresziel Ägypten um ungefähr 40 Prozent im Vergleich zu 2025 wächst.

„Wir beobachten den Markt sehr genau und reagieren frühzeitig auf neue Trends“, erklärt Christian Hein, Head of Sales and Marketing bei Corendon Airlines. „So können wir unser Angebot gezielt ausbauen und Ressourcen gemäß der Nachfrage erhöhen. Unser Fokus liegt dabei auf nachhaltiger Expansion und einer wirtschaftlich stabilen Entwicklung in unseren Kernmärkten.“

Weiterhin starke Präsenz in der DACH-Region

Der deutschsprachige Raum bleibt ein zentraler Schwerpunkt für Corendon Airlines. Mit vier Basen an den Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Hannover und Nürnberg und insgesamt zehn stationierten Maschinen im Sommer 2026 verfügt die Fluggesellschaft über eine tief verankerte operative Struktur in Deutschland. Die Kapazitäten an allen deutschen Flughäfen steigen insgesamt in diesem Sommer um rund 20 Prozent, wobei insbesondere die Verbindungen nach Ägypten ausgeweitet werden. Auch kulinarisch setzt Corendon Airlines neue Akzente. Auf den Flügen ab Düsseldorf und Köln dürfen sich Passagiere nun über Lahmacun von Lukas Podolskis Mangal Döner freuen.

In Österreich plant Corendon Airlines ein Wachstum von rund 30 Prozent gegenüber 2025 mit Fokus auf der Türkei und beliebte Mittelmeerziele. Die Abflüge ab der Schweiz bleiben unverändert. Hier beeinflussen die für das Frühjahr 2026 am Flughafen Basel vorgesehenen Arbeiten an der Start- und Landebahn die Flugplanung.

„Deutschland, Österreich und die Schweiz sind seit vielen Jahren ein ganz wichtiges Geschäftsfeld für uns, in

dem wir unsere Aktivitäten immer weiter vertiefen, insbesondere mit unseren Vertriebspartnern“, so Christian Hein. „Deutschland bildet unser Rückgrat, während wir gleichzeitig Österreich und die Schweiz als unsere Heimatmärkte verstehen.“

Langfristige Perspektiven auch in Polen und im Vereinigten Königreich

Neben dem deutschsprachigen Markt bedient Corendon Airlines unter anderem auch Polen und das Vereinigte Königreich. Polen verzeichnete in den vergangenen Jahren einen kontinuierlichen Zuwachs mit Verbindungen von Warschau und Kattowitz nach Antalya und Kreta. Für den Sommer 2026 ist nahezu eine Verdopplung der Flugangebote vorgesehen. Ab dem 4. November 2026 erweitert die Fluggesellschaft das Streckennetz um zwei wöchentliche Direktflüge nach Hurghada ab Warschau und Kattowitz. Darüber hinaus ist ab 2027 der Aufbau einer operativen Basis in Polen geplant.

Im Vereinigten Königreich verfolgt Corendon Airlines einen beständigen Wachstumskurs. Im Fokus steht, die

Frequenzen auf bestehenden Strecken nach Antalya und Heraklion zu erhöhen. Strategische Partnerschaften im Sport- und Destinationsumfeld unterstützen die langfristige Markenpositionierung.

Corendon Gruppe mit vielseitigen Aktivitäten

Corendon Airlines ist Teil der multinationalen, europäischen Corendon Unternehmensgruppe mit insgesamt 35 Flugzeugen – 17 bei Corendon Airlines (Antalya), 15 bei Corendon Europe Airlines (Malta), drei bei Corendon Dutch Airlines (Niederlande) und aufgrund der hohen Nachfrage weitere Maschinen, die während der Sommersaison geleast werden. Zum Corendon-Portfolio gehören zudem mehrere Hotels in Amsterdam und am Flughafen Amsterdam Schiphol sowie Resorts in den türkischen Urlaubsorten Antalya und Kemer. Auf Curacao betreibt Corendon vier Ferienanlagen.

Weitere Informationen zu Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com.

Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum – beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten – sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto „Make a Difference“ und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert.

