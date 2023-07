Corporate Digital Responsibility im Digitalzeitalter

Die Digitalisierung ist längst kein neuer Begriff. Das daraus resultierende Digitalzeitalter sorgt aber dafür, dass sich seit einigen Jahren die Unternehmenslandschaft durch die Digitaltechnologien deutlich verändert. In ihrer im November 2022 bei Academic Plus erschienenen Publikation „Corporate Digital Responsibility und verantwortungsvolle digitale Transformation“ diskutiert die Autorin, welche Chancen und Risiken der Einsatz von Künstlicher Intelligenz bietet.

Die digitalen Technologien kristallisieren sich als Grundlage vieler innovativer Geschäftsmodelle heraus. Allen voran die Nutzung spezifischer „real-time“-Daten in Form von Künstlicher Intelligenz. Dies bringt enormes Potenzial mit sich, aber zeitgleich auch viele Risiken und Herausforderungen. An der Stelle greift das Konzept der Corporate Digital Responsibility. Was CDR ist und welche Aufgaben es übernimmt, beantwortet die Autorin in „Corporate Digital Responsibilty und verantwortungsvolle digitale Transformation“.

Welche Chancen und Risiken bietet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz?

Corporate Digital Responsibility umfasst grundsätzlich die Prinzipien der unternehmerischen Verantwortung im digitalen Wandel. Es beschäftigt sich mit der Frage, wie der Umgang mit sittlichen Grenzen in Zeiten der Digitalisierung gestaltet werden soll. Digitale Technologien und Nachhaltigkeit bieten den Unternehmen große Chancen und wirtschaftlichen Erfolg. Als Rahmenwerk und Orientierungsrichtlinie dient das Konzept der CDR. Wie sich dadurch die Kernkompetenzen wandeln und die Zielsetzung der Unternehmen digital nachhaltiger werden, beschreibt die Autorin in „Corporate Digital Responsibility und verantwortungsvolle digitale Transformation“. Ihr Buch ist der ideale Ratgeber für Unternehmen, Arbeitgeber:innen sowie alle Interessierten.

Das Buch ist im November 2022 bei Academic Plus erschienen: (ISBN: 978-3-34677-983-0).

Direktlink zur Veröffentlichung: https://www.grin.com/document/1301216

Kostenlose Rezensionsexemplare sind direkt über den Verlag unter presse@grin.com zu beziehen.

GRIN publiziert seit 1998 akademische eBooks und Bücher. Wir veröffentlichen alle wissenschaftlichen Arbeiten: Hausarbeiten, Bachelorarbeiten, Masterarbeiten, Dissertationen, Fachbücher uvm.

Kontakt

GRIN Publishing GmbH

Adriana Lütz

Trappentreustr. 1

80339 München

+49-(0)89-550559-0

+49-(0)89-550559-10



https://www.grin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.