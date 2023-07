Somikon Ultrakompakte Akku-Videokamera DV-780

Für die mobile Überwachung oder das Filmen aus der Ich-Perspektive

– Ultrakompaktes Eiswürfel-Format, mit nur 12 g Gewicht

– Für Full-HD-Videos und Fotos mit 12 Megapixel Auflösung

– Einschaltbare Bewegungserkennung für automatische Aufnahme

– Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 5 m Reichweite

– Aufnahme auf microSD-Speicherkarte, mit Datentransfer per USB

– Halterungen für z.B. Wand, Regal, Rucksackgurt oder Hemdtasche

Moderne Kamera-Technik in Kleinformat: Mit der extra-kompakten Micro-Videokamera mit HD von

Somikon hält man das Leben ganz einfach in Full-HD-Videos und Fotos mit 12 Megapixel fest!

Der Kreativität freien Lauf lassen: Per Kugelkopf-Halterung an der Wand oder am Regal angebracht lässt sich

die Micro-Kamera perfekt ausrichten. Und per Halteclip an der Hemdtasche oder dem Rucksack befestigt

filmt man aus der Ich-Perspektive.

Ideal auch im Modellbau: An einem Hexacopter befestigt zeichnet man seine spektakulären Flüge auf. Oder

filmt die Fahrt mit der Modell-Eisenbahn und lässt Kleines ganz groß erscheinen!

Auch mit automatischer Aufnahme: Einfach die Bewegungserkennung einstellen und schon nimmt die

Kamera selbstständig auf. So sieht man, wer nachts den Kühlschrank plündert. Oder was das Haustier

erlebt, während man nicht zu Hause ist.

– Ultrakompakte HD-Videokamera DV-780 im Eiswürfel-Format

– Video-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (Full HD 1080p) oder 1280 x 720 (HD 720p), Format: AVI

– Einschaltbare Bewegungserkennung über Bildsensor: für automatische Aufnahme

– Auch für Schnappschüsse: Fotos mit 12 MP (4032 x 3024 Pixel, interpoliert), Format: JPEG

– Bildwinkel: 90°

– Einfache Bedienung: Foto- und Video-Aufnahmen über nur eine Taste

– Infrarot-Nachtsicht mit bis zu 5 m Reichweite

– Integriertes Mikrofon für Aufnahmen mit Ton

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Status-LED für Ladestand und Betriebsmodus

– Kugelkopf-Halterung zum flexiblen Ausrichten der Kamera, z.B. an der Wand oder am Regal

– Halte-Clip zum einfachen Befestigen, z.B. an Rucksackgurt oder Hemdtasche

– Integrierter LiPo-Akku mit 140 mAh für bis zu 50 Minuten Aufnahme, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße (ohne Halterung): 24 x 24 x 24 mm, Gewicht: 12 g

– Kamera DV-780 inklusive Halteclip, Kugelkopf-Halterung, Klebepad, USB-Kabel und deutscher Anleitung

