Cortado Mobile Solutions ist ab sofort Samsung Silver Partner

Enterprise-Mobility-Experte Cortado Mobile Solutions GmbH hat seine Zusammenarbeit mit Samsung vertieft und ist jetzt als Samsung Silver Partner im Knox Partner Program zertifiziert.

Schon vor Jahren integrierte Cortado Mobile Solutions Samsungs Knox Platform for Enterprise (KPE) in ihre Lösungen. Nun hat Cortado die Zusammenarbeit mit dem marktführenden südkoreanischen Smartphonehersteller weiter ausgebaut und ist ab sofort auch als Samsung Silver Partner im Knox Partner Program zertifiziert.

Mit der Integration von Knox-Lösungen in das Cortado-Portfolio können Kunden in Verbindung mit Cortados Geräteverwaltung zusätzliche Sicherheitsfunktionen auf Samsung-Geräten nutzen. Unterstützt wird auch das Knox Mobile Enrollment (KME), neben Googles Android Zero-Touch Enrollment eine weitere Möglichkeit zur Massenregistrierung von Geräten. Und für mittelständische Unternehmen ist Cortado bereits im Rahmen von Samsungs Knox Validated Programm als zertifizierter Anbieter zugelassen. Eine Zertifizierung des Knox Service Plugins (KSP) – ebenfalls im Rahmen des Knox Validated Programms – ist in Vorbereitung.

“Über 50 Prozent unserer Kunden verwenden Samsung-Geräte”, so Benjamin Schüler, CTO der Cortado Mobile Solutions GmbH. “So ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir unseren Kunden durch eine enge Zusammenarbeit mit Samsung das Höchstmaß an Sicherheit, an Komfort und einen echten Mehrwert für ihre Geräte bieten wollen.”

Mehr Informationen zum Knox Partner Program gibt es unter: https://partner.samsungknox.com

Die Cortado Mobile Solutions GmbH ist Hersteller von Enterprise-Mobility- und Filesharing-Lösungen für Unternehmen, Teams und Freiberufler. Ob On Premises oder aus der Cloud: Im Mittelpunkt der Cortado-Lösungen steht stets die mobile Handlungsfähigkeit des Anwenders. Gleichzeitig genießen die Sicherheitsanforderungen von Unternehmen höchste Priorität.

Cortado Mobile Solutions folgt hierbei der Philosophie, dass die Kombination aus Arbeiten mit nativen Apps und die Nutzung der Sicherheitsarchitektur der Betriebssysteme die höchste Nutzerakzeptanz mit sich bringt.

Entwickelt und getestet werden Cortados Lösungen am Stammsitz in Berlin. Für Präsenz und Betreuung der Kunden vor Ort sorgen neben den hochqualifizierten Consultants am Standort Berlin auch Experten in den Niederlassungen in den USA, UK, Australien und Japan.

Firmenkontakt

Cortado Mobile Solutions GmbH

Silke Kluckert

Alt-Moabit 91 a

10559 Berlin

+49 (0)30 408 198 725

info@cortado.com

https://www.cortado.com/de/

Bildquelle: Samsung