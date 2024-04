„Cotton Eye Joe“ – Weltrekord auf YouTube: Drei Milliarden Aufrufe in 26 Tagen

„Cotton Eye Joe“ inspiriert das virale Event Gedagedigedagedago und katapultiert Rednex an die Spitze der weltweit am meisten gehörten Künstler.

„Cotton Eye Joe“, der Party-Klassiker von Rednex, steht im Mittelpunkt eines beeindruckenden neuen Weltrekords. Das auf diesem Song basierende virale Event Gedagedigedagedago hat in nur 26 Tagen die rekordverdächtige Zahl von drei Milliarden Aufrufen erreicht. Das ist 28-mal mehr als das führende Musikvideo auf YouTube, 13-mal mehr als der Top-Titel auf Spotify und doppelt so viel wie bei der weltweit meistgesehenen Künstlerin, Alka Yagnik.

Mit einer Milliarde Aufrufen in nur acht Tagen übertrifft Rednex Adeles „Hello“, welches die gleiche Marke in 87 Tagen erreichte. Im Rahmen des rasanten Wachstums von YouTube Shorts hat dieses neueste virale Phänomen innerhalb von 26 Tagen 20 Millionen Stunden Hörzeit generiert, was 700 Millionen traditionellen Aufrufen entspricht. Damit ist Rednex derzeit unangefochten der weltweit meistgespielte Künstler. Zum Vergleich: „Hello“ erreichte innerhalb von 34 Tagen 500 Millionen Aufrufe.

„Es vollzieht sich ein Paradigmenwechsel, der uns dazu anregt, neu zu überdenken, wie der Erfolg von Musik gemessen werden sollte“, erklärt Pat Reiniz, Mitbegründer von Rednex und Produzent von „Cotton Eye Joe“. „Dieses Phänomen wurde durch Millionen von Videoerstellern initiiert, die Rednex‘ Musik milliardenfach abspielten – ein deutlicher Unterschied zu herkömmlichen Hörgewohnheiten. Es stellt die Musikindustrie vor die Herausforderung, diese neuen Metriken in ihre Charts und Statistiken zu integrieren und wirft sogar die Frage auf, ob sich der grundlegende Umgang mit Musik selbst verändert.“

Der Trend begann mit dem dänischen Sänger Razi Irawani, dessen verzerrte Interpretation von „Cotton Eye Joe“ auf TikTok 28 Millionen Aufrufe erzielte. Bald darauf erschien ein singendes Chicken Nugget, und das Phänomen entwickelte sich in Millionen verschiedener Variationen weiter, darunter 500 YouTube-Videos, die jeweils über eine Million Aufrufe verzeichneten – ein Beleg für das starke organische Wachstum, das die Kraft traditionellen Marketings übersteigt.

In diesem Jahr wurde der Song von 12% aller YouTube-Zuschauer und 4% der globalen Bevölkerung gehört, was Redneck-Künstler Pervis the Palergator, einem Künstler von Rednex, allen Grund zum Angeben gibt: „Mit drei Milliarden Aufrufen in 26 Tagen setzen wir einen Weltrekord! Ihr wollt uns übertrumpfen? Zeigt her eure Zahlen.“ Fans von Rednex dürfen sich auch auf den neuesten Hit der Gruppe, „Another Round“, freuen, der heute veröffentlicht wurde. In seinem Musikvideo betrinken sich 80-jährige Senioren auf barbariche Art und Weise. Der Song ist besonders für das Shorts-Publikum mit zitierfreudigen Texten ausgestattet.

Link zur Pressemitteilung: https://rednexmusic.com/press-release-gedagedigedagedago/

Links zum Vorabspeichern: https://rednex.ffm.to/anotherroundandgedagedigedagedagoep

Um das Video zu „Another Round“ zu sehen, besuchen Sie: https://youtu.be/7JKDIlX2yIE

