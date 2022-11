Curvy Sportswear goes Luxury

Adidas und 11 Honore präsentieren eine Sportkollektion

Ab heute ist die erste gemeinsame Sportswear Kollektion von Adidas und 11 Honore erhältlich. Eine High-Performance-Kollektion die exklusiv für die Konfektionsgrößen XL bis 4XL designt wurde.

Die neue Curvy Sportswear Kollektion kombiniert eine Farbpalette verschiedener Erdtöne, die vom Sonnenauf- und Sonnenuntergang inspiriert sind. Die Lichtstreuung und Reflektion der Sonne findet sich im dafür designten Muster. Jedes Teil wurde in der Entwicklungsphase im 11 Honore Verfahren gradiert, um so die Passform auf die jeweilige Konfektionsgröße abzustimmen. Die Kooperation mit 11 Honore ist Teil des kontinuierlichen Engagements von Adidas, Sportmode und damit auch verschiedene Sportarten für alle zugänglich zu machen. Die 14 neuen Looks sind für alle Sportarten ausgelegt, von Yoga bis Training, von anstrengenden Workouts bis hin zu lockeren Freizeitaktivitäten.

Plus Size Sportmode aus recycelten Materialien

Zu den in der Kollektion genutzten Adidas Technologien gehört Formotion – ein Passformsystem, das durch geformte Schnitte und dreidimensionale Konstruktion die Bewegungsfreiheit von Sportlern verbessert, wie beispielsweise im Formotion-BH und in den Formotion-Tights. Ebenfalls mit dabei ist Aeroreday. Hier handelt es sich um ein feuchtigkeitsableitendes Gewebe, das den Schweiß vom Körper ableitet und für ein angenehmes und trockenes Tragegefühl sorgen soll. Aeroready ist in der gesamten Kollektion zu finden.

Den kompletten Beitrag und mehr zu Curvy Sportswear und Sportmode in Großen Größen findest du auf PlusPerfekt.de.

PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business und Curvy Bride als Print- und eMagazin.

Bildquelle: Adidas x 11Honore